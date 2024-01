LG sera bien présent sur le salon du CES de Las Vegas et la marque entend défendre sa position de leader sur les technologies d'affichage, notamment avec de nouveaux moniteurs proposant quelques fonctionnalités alléchantes pour les joueurs.

Le fabricant a ainsi dévoilé le 32GS95UE, un moniteur de 32 pouces OLED 4K qui revendique un taux de rafraichissement de 240 Hz qui peut être doublé pour atteindre 480 Hz en Full HD, une première.

Un double mode 240 et 480 Hz inédit

Il aura fallu attendre quelques années pour voir la technologie OLED s'installer dans les moniteurs PC. Pourtant les bienfaits de cette technologie sont nombreux avec notamment un temps de réponse quasi nul et des couleurs plus vives ainsi que des noirs plus profonds qui garantissent une meilleure immersion.

Le nouveau moniteur de LG pourrait rapidement s'imposer comme une référence pour le multijoueur compétitif et dans l'e-Sport.

Sa fonctionnalité baptisée Dual-Hz propose de troquer l'affichage 4K pour un 1080 P plus classique, mais en doublant le taux de rafraichissement pour atteindre 480 images par seconde.

Malheureusement, la plupart des joueurs ne pourront pas vraiment ressentir la différence entre le mode 240 Hz et 480 Hz. L'idée est de gagner un peu plus de FPS dans des conditions de compétition extrême.

Pour l'instant, aucune disponibilité ni même prix n'ont été annoncés.