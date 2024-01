C'est une orientation qui est prise par un nombre grandissant de fabricants d'électronique : tenter de cacher certains dispositifs dans la décoration des foyers.

On avait ainsi déjà vu IKEA se rapprocher de Sonos pour proposer des enceintes habillées de textile pour se fondre plus facilement dans la décoration des intérieurs. Samsung emboite le pas et étend même sa gamme "The Frame" initiée avec ses téléviseurs haut de gamme.

Il y a quelques années, Samsung sortait "The Frame", un téléviseur aux bordures ultra-fines et à l'épaisseur ultra réduite permettant de l'accrocher au mur comme on le ferait d'un cadre photo. Pour parfaire l'illusion, Samsung installait des fonds d'écran en mode veille permettant de transformer l'écran noir traditionnel en oeuvre d'art pour un affichage always on imitant une peinture de maitre.

La marque sud-coréenne présente cette fois Music Frame, une enceinte d'intérieur carrée qui reprend le même concept, mais sans écran. Il s'agit de proposer un boitier sur lequel vient s'installer une toile (plusieurs sont proposées et seront proposées par Samsung au fil du temps), pour l'instant la majorité reprend le design de pochettes de vinyles afin de transformer l'enceinte en objet de décoration.

L'enceinte se dote d'une paire de haut-parleurs à l'arrière, et s'intègre à l'écosystème maison SmartThings pour être utilisée comme enceinte sans fil ou comme une enceinte surround lorsquelle est jumelée à une barre de son ou à un téléviseur Samsung doté de la technologie Q-Symphony.

Samsung n'a révélé aucune date de sortie ni prix pour le moment.