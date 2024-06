Après les réajustements réalisés par Micromania ces dernières années, ce pourrait être au tour de l'enseigne GAME, très populaire au Royaume-Uni de revoir son activité.

L'enseigne avait déjà procédé à plusieurs fermetures de boutiques au début d'année, et annoncé l'abandon du jeu vidéo d'occasion, créant un séisme sur le marché.

La chaine dispose encore de plus de 300 magasins à travers le pays, mais l'activité a connu un coup de frein post-Covid. Dès ce mois de juillet, le groupe enterrera son système de points de récompense, et prochainement GAME pourrait tout simplement arrêter la distribution de jeux physiques.

Selon des fuites rapportées par Gfinityesports, GAME ne devrait ainsi plus proposer de jeux physiques dans ses boutiques, mais simplement des précommandes. Les joueurs devront ainsi acheter les titres avant leur sortie, pour ensuite les récupérer en boutique ou se les faire livrer à domicile.

Par ailleurs, le lancement des prochaines consoles pourrait également ne pas se faire en magasin.

Notons que cet abandon fait écho à une diminution des stocks de jeux physiques en boutique. Les magasins GAME misent ainsi de plus en plus sur les produits dérivés, figurines, jouets et autres objets comme principale source de revenus.

Si GAME venait effectivement à abandonner les jeux physiques, d'autres chaines pourraient lui emboiter le pas, comme Micromania.