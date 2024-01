La chaine de boutiques Game au Royaume-Uni compte parmi les plus grands noms de la vente de jeu vidéo au monde.

Et la marque a annoncé qu'elle mettrait fin à la vente de titres d'occasion dans l'ensemble de ses boutiques à compter du 16 février prochain.

Déjà menacé par la montée en puissance de la vente en dématérialisé, le marché du jeu vidéo d'occasion prend ici un sérieux coup.

La situation n'a pas été franchement expliquée par Game qui évoque la baisse des ventes de jeux physiques au profit du numérique. Néanmoins, le parc de jeux physiques reste important et continue d'intéresser des millions de joueurs à travers le monde, indépendamment des plateformes.

Le jeu vidéo d'occasion laissé à la vente entre particuliers

Game détient actuellement 300 boutiques au Royaume-Uni, et plus aucune ne proposera ainsi le service d'échange qui permettait d'obtenir du crédit ou des cartes cadeaux en échange de jeux d'occasion.

Pour autant, Game ne compte pas abandonner la vente de jeux physiques, qui reste l'activité principale du groupe malgré une baisse importante du chiffre d'affaires ces dernières années.

Évidemment, l'annonce de la fin du marché de l'occasion dans l'enseigne a été assez mal prise par la communauté de joueurs et les clients fidèles du groupe. Chiner les jeux d'occasion se présente également comme un passe-temps pour beaucoup et une façon de tisser du lien social avec d'autres joueurs. Pour certains joueurs, le marché de l'occasion est également la seule option permettant d'acheter des jeux, d'autant plus au regard de l'évolution galopante des prix des titres premium.