En ce début de la haute saison de la cueillette des champignons, un membre du groupe "Mycology" (mycologie) de Reddit a signalé la présence d'une image trompeuse sur Google. Lorsque l'on effectue une recherche sur un champignon, en l'occurrence, le Coprin chevelu (Coprinus Comatus), la première image renvoyée par le moteur de recherche n'est pas la bonne.

Le Coprin chevelu est un champignon comestible, qui ne présente pas d'intérêt particulier, mais qui est d'origine facilement reconnaissable à sa forme. Or, dernièrement, certains cueilleurs se sont basés sur la photo dudit champignon proposé sur Google, qui n'était pas la bonne...

L'image en question hébergée par Freepik est référencée sous le nom "Coprinus Comatus" sur fond transparent et c'est une image générée par IA. Le problème vient du fait que le cliché présente un champignon qui est bien plus proche en réalité du coprin micacé, un champignon qui n'est pas comestible et provoque des intoxications alimentaires. Il contient un poison, la coprine, qui commence à agir 30 minutes après l'absorption et peut se révéler mortel pour les personnes déjà sujettes à des problèmes cardiovasculaires.

Chaque année, on voit ainsi une augmentation du nombre d'intoxications dues à la consommation de champignons issus de la cueillette, avec une montée en flèche des personnes ayant mal identifié ou ayant été trompé par une application dédiée ou des renseignements sur Internet.

Ces applications et informations en libre accès peuvent aider dans nombre de cas, mais elles donnent parfois également un faux sentiment de sécurité aux personnes peu informées.

L'ANSES, l'agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail recommande d'ailleurs de "ne pas consommer de champignons identifiés au moyen d'une application de reconnaissance de champignons sur smartphone, en raison du risque élevé d'erreur."