Le 14 juillet dernier, une fusée GSLV Mk III a décollé depuis le centre Satish-Dhawan de Sriharikota, avec à bord la sonde Chandrayaan-3 de l'Agence spatiale indienne (ISRO ; Indian Space Research Organisation). Cette dernière a réussi une étape cruciale de sa mission le 5 août en entrant en orbite lunaire.

La sonde spatiale Chandrayaan-3 a effectué son injection sur une orbite lunaire haute, après avoir allumé son moteur-fusée pendant une durée de 30 minutes. L'ISRO souligne que c'est la troisième fois consécutive qu'elle réalise avec succès une telle insertion dans l'orbite lunaire, après l'avoir fait dans l'orbite martienne.

The Moon, as viewed by #Chandrayaan3 spacecraft during Lunar Orbit Insertion (LOI) on August 5, 2023.#ISRO pic.twitter.com/xQtVyLTu0c — LVM3-M4/CHANDRAYAAN-3 MISSION (@chandrayaan_3) August 6, 2023

Une autre manœuvre a suivi et d'autres vont se succéder pour abaisser de manière progressive l'orbite lunaire de Chandrayaan-3 grâce au module de propulsion. Le 17 août, la sonde spatiale sera finalement placée sur une orbite polaire circulaire de 100 km.

Un alunissage en douceur attendu le 23-24 août

Chandrayaan-3 comprend un atterrisseur Vikram et un rover Pragyan à six roues d'une masse de 26 kg. Entre le 23 et le 24 août, la mission tentera de se poser en douceur à proximité du pôle Sud de la Lune.

Pour le moment, seulement la Russie, les États-Unis et la Chine ont réussi un alunissage contrôlé. En septembre 2019, l'Inde avait échoué de peu dans cette entreprise.

Outre la démonstration d'un atterrissage contrôlé sur la surface de la Lune, les objectifs de la mission Chandrayaan-3 sont de démonter la capacité du rover à se déplacer sur la Lune et pour mener des expériences scientifiques sur site au cours d'une journée lunaire, soit 14 jours terrestres.

Des instruments scientifiques

Le rover est équipé de caméras de navigation et de panneaux solaires pouvant générer 50 watts. Ses charges utiles scientifiques sont un spectroscope laser, un spectromètre à particules alpha et rayons X. Les instruments serviront à l'étude de la composition chimique et minéralogique de la surface lunaire.

L'atterrisseur transporte également des instruments pour mesurer la densité du plasma proche de la surface, les propriétés thermiques de la surface de la Lune, la sismicité autour de la zone d'atterrissage.

Le module de propulsion comprend par ailleurs un spectroscope polarimètre pour l'étude depuis l'orbite lunaire du rayonnement lumineux émis par la Terre.

N.B. : Source images : ISRO.