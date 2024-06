Ce dimanche, Chang'e 6, la sonde chinoise, alunissait dans bassin Pôle Sud-Aitken, le plus grand cratère connu du système solaire, localisé sur la face cachée de la Lune.

Ce mardi 4 juin, la même sonde a redécollé depuis la Lune avec à son bord des échantillons de sol lunaire. Il s'agit d'un véritable exploit qui confirme la montée en puissance de la Chine dans le secteur spatial, sous l'impulsion d'un programme qui bénéficie d'un soutien important du gouvernement.

La Chine s'est véritablement lancée dans la course à l'espace depuis quelques années et le pays multiplie les réussites, notamment en ciblant la Lune pour tenter de prendre de cours les USA et l'occident en général dans la volonté de fouler à nouveau le sol lunaire.

L'administration spatiale chinoise (CNSA) a confirmé que la sonde avait réussi à décoller pour se détacher de l'attraction lunaire et que le module avait réussi à collecter plusieurs échantillons de sol. Lors de son passage sur la face cachée de la Lune, la sonde a également déployé son bras robotisé pour planter un drapeau chinois en guise de symbole.

Désormais la sonde devrait rester quelques semaines en orbite autour de la Lune avant de procéder au retour sur Terre à compter du 25 juin prochain.

La Chine ambitionne toujours d'effectuer ses premières missions habitées vers la Lune d'ici 2030 avec la création d'une base lunaire durable.