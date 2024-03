Avec le changement climatique, les événements météo de grande ampleur vont s'intensifier et revenir plus souvent. Alors que l'année 2023 est déjà l'une des plus chaudes jamais enregistrées de mémoire d'homme, des épisodes météo violents ont traversé la France et causé de gros dégâts.

La fédération France Assureurs a estimé à 6,5 milliards d'euros le coût des dégâts provoqués par les tempêtes et événements climatiques violents en France l'an dernier, faisant de 2023 "la troisième année la plus grace en termes de sinistres climatiques après 1999 et 2022", selon sa présidente Florence Lustman (déclaration à l'AFP).

Une montée inexorable des coûts du risque climatique

Si les incendies ont fait moins de dégâts qu'en 2022, 15 phénomènes venteux avec des vents à plus de 150 km/h et 14 inondations ont fait de gros dégâts, tandis que les tempêtes Ciaran et Domingos ont balayé le Nord-Ouest et que la sécheresse sur les territoires argileux a intensifié les dégâts sur les habitations.

Les grands sinistres climatiques en 2023 (source : France Assureurs)

Sur les quatre dernières années, la moyenne annuelle est passée à 6 milliards d'euros, bien au-dessus de celle de la décennie précédente qui s'est établie à 3,7 milliards d'euros, et 2,7 milliards d'euros pour la période 2000-2008, créant une montée continue du coût du risque climatique.

France Assureurs observe par ailleurs une augmentation beaucoup plus rapide que prévu du coût des sinistres climatiques, avec un écart de 18% par rapport aux prévisions sur la période 2021-2050.

Nécessité d'une stratégie nationale

La fédération appelle donc au développement d'une stratégie nationale de prévention des risques en partenariat avec les pouvoirs publics avec notamment un renforcement des comportements de prévention face à des événements climatiques qui ne cessent de s'accélérer et de s'intensifier.

Et ce d'autant plus que le risque climatique n'est pas le seul à connaître une hausse massive : vol de voitures (+11%), risque liée au ralentissement économique et risque numérique avec l'augmentation des cyberattaques font monter les coûts pour les assureurs, sans compter l'événement exceptionnel des émeutes de 2023 qui a coûté à lui seul 793 millions d'euros.

Autant dire que le coût des assurances va continuer d'augmenter et devenir même ingérable pour certaines activités et dans les territoires les plus sensibles. Mais à plus long terme, la perspective d'une hausse des températures de +3 à +4 degrés à l'horizon 2100 risque d'aboutir à une situation insoluble pour les assurés comme pour les assureurs...