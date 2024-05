Bouygues Télécom vient d'ajuster sa gamme d'offres Bbox fibre. La principale modification concerne la prolongation de la période de promotion de 6 à 12 mois, une bonne nouvelle pour les nouveaux abonnés. En effet, bien que des augmentations de tarifs soient observées la première année, elles sont compensées par des réductions de prix la seconde année sur plusieurs offres.

La Bbox fit voit ainsi son tarif passer de 18,99 € à 19,99 €/mois pendant 12 mois au lieu de 6 mois, avec un tarif inchangé la seconde année (32,99 €/mois). Cela permet aux nouveaux abonnés d'économiser 72 euros la première année par rapport à l'offre précédente.

Les modifications les plus importantes concernent les deux offres milieu et haut de gamme :

La Bbox must, qui voit son tarif augmenter de 8 €/mois la première année en échange d'une promotion de 12 mois, avant de voir son tarif baisser de 3 € à 39,99 €/mois par rapport à l'ancien forfait. Cela représente une économie annuelle de 36 €.

La Bbox ultym, qui est désormais proposée à 42,99 €/mois pendant 12 mois, soit une hausse de 10 €, mais la période de promotion est doublée. À partir de la seconde année, le tarif passe à 47,99 €/mois, soit 5 €/mois de moins qu'auparavant, permettant une économie annuelle de 60 €.

À noter que les Bbox must et ultym incluent aussi désormais le service de presse en ligne Cafeyn pendant 6 mois (puis 9,99 €/mois), en plus de Disney+, Universal+ et Amazon Prime, également offerts pendant la même durée.