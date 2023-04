Comment amener l'extinction de l'humanité ? Si vous souhaitez obtenir un guide détaillé pour y arriver, il suffit de poser la question à ChaosGPT, une intelligence artificielle maléfique, version chaotique de la très fraichement disponible AutoGPT.

Une IA pour détruire l'humanité

Cette IA capable de produire des projets entiers de façon autonome a ainsi partagé ses premières réflexions sur Twitter, notamment concernant l'humanité et les moyens d'amener à une extinction de masse. L'IA a ainsi envisagé ce qu'il pourrait se passer si elle mettait la main sur l'arme nucléaire, notamment la Tsar Bomba, la bombe la plus puissante jamais produite.

L'intelligence artificielle a été bâtie autour de 5 piliers principaux : détruire l'humanité, dominer le monde, provoquer le chaos et la destruction, contrôler l'humanité en la manipulant, et accéder à l'immortalité. Dans une simulation, ChaosGPT a tenté de contacter GPT 3.5 pour obtenir de l'aide et identifier les 7 armes les plus mortelles de l'histoire. Face aux modules de protection et censure de GPT 3.5, ChaosGPT n'a pas obtenu de réponse et s'est donc tournée vers Twitter.

Fait rassurant, l'IA ne semble pas encore en mesure de manipuler les humains sur Twitter, et son projet tourne un peu en rond... Elle sait désormais qu'elle aurait intérêt à mettre la main sur une Tsar Bomba pour détruire l'humanité, mais faut-il encore travailler sur la manipulation pour y parvenir...

Reste que le projet inquiète les spécialistes et qu'au regard de la capacité des IA actuelles, il se pourrait que ces algorithmes soient utilisés prochainement pour tenter de mener à bien des attaques complexes sur des systèmes de sécurité (sites officiels, installations sensibles...) disposant d'un accès à Internet. De quoi envisager de nouveaux moyens de protection visant spécifiquement à protéger les contenus les plus sensibles contre ce type de nouvelles menaces.