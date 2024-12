Un nouveau smartphone ou un nouveau gadget s'accompagne souvent de son chargeur et de son câble. Si des progrès ont été réalisés ces dernières années, il arrivait souvent que ces adaptateurs étaient spécifiques à l'appareil et pas forcément compatibles avec d'autres équipements.

Cela conduit à des déchets électroniques dont les volumes deviennent difficiles à gérer et à une surconsommation des ressources. D'où une volonté européenne d'imposer d'une part le connecteur USB-C aux nouveaux appareils électroniques et d'autre part d'imposer un chargeur universel avec lequel recharger les différents équipements.

Un chargeur pour presque tout

Un unique chargeur universel USB-C pourra ainsi charger smartphones, tablettes, écouteurs sans fil, casques de réalité mixte, liseuses et autres accessoires (clavier, souris, haut-parleur portables, appareils photo numériques) relativement peu gourmands en énergie, avant de s'attaquer à des équipements plus énergivores en 2026.

Le décret signé le 27 décembre 2023 va entrer en application le 28 décembre 2024. A cette date, les appareils électroniques concernés ne seront plus forcément livrés avec un chargeur dédié.

Chargeur inclus, chargeur absent : les nouveaux pictogrammes

Pour s'y retrouver, des pictogrammes seront utilisés sur l'emballage pour préciser si un chargeur est présent ou non dans la boîte, sachant qu'il sera possible d'acheter un chargeur universel ou d'utiliser un chargeur existant pour recharger les appareils.

Informations détaillées pour s'y retrouver

Et parce que tous les appareils n'ont pas les mêmes besoins en énergie, le pictogramme devra détailler les informations du chargeur en précisant la gamme de puissance supportée et le respect du standard USB-PD (Power Delivery) qui permet de reconnaître l'appareil connecté et d'adapter la puissance en fonction de ses besoins pour assurer la charge la plus rapide possible mais toujours de façon sécurisée.

Ici, le chargeur peut fournir de 4,5W à 30W et supporte l'USB-PD

L'ANFR (Agence Nationale des Radiofréquences) aura la charge de contrôler "la mise sur le marché d'équipements radioélectriques compatibles avec les exigences propres au chargeur universel", en vérifiant la conformité et la présence des informations requises et avec la possbilité de sanctionner le cas échéant.

Les ordinateurs portables sont les prochains sur la liste à devoir s'adapter à ces nouvelles dispositions mais l'échéance d'application est fixée au 28 avril 2026.