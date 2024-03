Aujourd'hui, focus sur les chargeurs UGREEN Nexode Robot GaN.

Ils sont dotés d'un écran LED, qui affiche le statut de chargement avec 3 différentes expressions, ainsi que de 3 ports : 2 USB-C et 1 USB-A.

Grâce à la charge rapide 65 W, vous pouvez par exemple recharger un MacBook Air M2 jusqu'à 51% en 30 minutes.

La puce GaNFast offre une efficacité énergétique de 95%, réduisant ainsi les pertes d'énergie et la génération de chaleur lors de la charge et permettant de fournir plus rapidement de l'énergie aux appareils.

Profitez d'une charge rapide sans nuire à la durée de vie de la batterie avec le système intégré Thermal Guard de Ugreen qui contrôle les changements de température en temps réel et distribue l'intensité adaptée pour chaque appareil afin d'empêcher les surchauffes et les surcharges.

Les chaussures du "robot" protègent les broches de la fiche lorsque vous ne l'utilisez pas, ils sont également magnétiques.

Le chargeur est compatible avec tous les smartphones, tablettes et ordinateurs portables et supporte de multiples protocoles de charge (PD, QC, SCP, FCP...).

Disponibles en noir ou parme, vous trouverez chez Amazon les chargeurs UGREEN Nexode Robot GaN 65 W au prix réduit de 39,99 € au lieu de 49,99 € prix officiel, avec un coupon de -20% à activer sur le site.