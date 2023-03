Pour l'agent conversationnel par IA du nouveau Bing, Microsoft expérimente une fonctionnalité qui permet à l'utilisateur de choisir au préalable le style de conversation. Elle est déployée dans le cadre de la préversion et pour les utilisateurs y ayant accès. La très grande majorité est concernée par le déploiement.

Des paramètres sont proposés pour un chatbot voulu plus créatif ou plus précis. Des sortes de personnalités multiples avec des réponses davantage axées sur l'originalité et le divertissement, ou des réponses brèves et factuelles pour lesquelles la pertinence est la priorité.

Un troisième paramètre s'attache à un style dit équilibré. La créativité n'est pas zappée pour les réponses et dans la conversation, mais elles doivent également être guidées par la précision. Par défaut, c'est ce style de conversation qui est choisi.

Plus créatif, mais pas forcément moins pertinent

Avec le paramètre créatif, le chatbot de Bing se montre bien plus bavard. Toutefois, cela lui permet aussi d'apporter des détails dans ses réponses, sans nécessairement " partir dans des délires " ou fameuses hallucinations de l'IA, incohérentes avec les données d'entraînement.

Pas sûr donc que la personnalité plus créative du chatbot nuise au final à la pertinence de ses réponses. En outre, l'agent conversationnel semble plus enclin à couper court aux conversations quand il est paramétré pour des réponses concises.

Pour le moment, le chatbot de Bing reste limité à six échanges par conversation. Microsoft avait reconnu que plus les sessions sont longues pour les conversations, plus le modèle sous-jacent est susceptible de devenir confus.