Le démarchage téléphonique abusif est devenu, en quelques années, un véritable fléau. Et malgré les garde-fous mis en place par le gouvernement et les opérateurs téléphoniques (Bloctel, législation, listes rouges et noires...) il n'est pas rare de recevoir plusieurs appels par semaine (quand ce n'est pas chaque jour) pour nous proposer de changer d'assurance, de prestataire énergétique, de refaire sa toiture ou de profiter de son compte CPF...

La situation a de quoi agacer tant elle tourne parfois au véritable harcèlement, si bien qu'un américain de 54 ans, Roger Anderson s'est penché sur le sujet de façon plus que sérieuse. Le Californien a développé un outil baptisé Jolly Roger Telephone, une application qui exploite l'IA générative ChatGPT mais également une autre IA capable de synthétiser les voix pour imiter des voix humaines.

Quand l'intelligence artificielle énnerve les démarcheurs

En résulte un chatbot qui peut tenir une conversation vocale et répondre aux sollicitations indésirables. L'idée n'est ainsi pas de raccrocher immédiatement, mais de rendre la pareille aux démarcheurs abusifs en leur faisant perdre leur temps à votre place : jusqu'à 15 minutes d'occupation qui permettent, pendant ce temps, d'épargner d'autres victimes.

Pour aller plus loin, Roger Anderson a également développé des chatbots avec plusieurs personnalités. On peut ainsi tomber sur Whitey Whitebeard, senior plutôt bavard, Salty Sally, la femme au foyer au bout de sa vie, ou Whiskey Jack qui peine à se concentrer sur les sujets abordés... Les bots vont même jusqu'à mentir en indiquant avoir besoin d'aller chercher un document et s'absentent pendant plusieurs minutes avant de reprendre la conversation.

Malheureusement les services de ces ChatBots ne sont pas gratuits : il faut compter 24,99$ par an pour s'offrir leurs services, accessibles uniquement aux USA, Royaume-Uni, Australie et Nouvelle-Zélande pour l'instant.