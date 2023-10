DS, le constructeur automobile français a ainsi fait le choix d'emboiter le pas de Mercedes aux USA et donc d'adopter ChatGPT comme assistant vocal au sein de ses véhicules.

La marque s'est ainsi tournée vers le LLM GPT-3.5 pour proposer des interactions vocales avec les conducteurs et les passagers de ses véhicules, le modèle de langage étant actuellement plus rapide que GPT-4.

Dans l'habitacle, l'intelligence intègre l'écosystème informatif et de divertissement déjà en place : Iris, avec la particularité de pouvoir tenir des conversations, de comprendre et de répondre à des questions complexes, le tout dans un parlé qui se veut naturel.

DS automobiles : ChatGPT intègre Iris

Le fabricant du groupe Stellantis évoque ainsi plusieurs scénarios : le conducteur peut ainsi demander à Iris des informations sur le lieu où il se trouve ou où il se rend et obtenir ainsi des indications sur les parkings, points d'intérêt, anecdotes historiques... IL sera également possible de demander à l'IA de raconter des histoires aux enfants en évoquant un contexte : "une histoire de chevaliers et de dragons pour un enfant de 6 ans".

Pour l'instant, cette intégration se fait au fil d'un test à petite échelle : 20 000 volontaires pourront en bénéficier sur une durée de 6 mois.

L'IA étant basée sur GPT 3.5 pour le moment, les connaissances de cette dernière se limitent aux données datant de septembre 2021 et il est donc impossible d'accéder à quelques informations pourtant basiques et utiles comme les horaires d'ouverture d'un lieu. De ce côté, Android Automotive, qui se base sur les données de Google Maps est donc plus performant pour l'instant, et devrait même aller plus vite avec l'intégration de l'IA liée à Bard.