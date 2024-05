En début de mois, OpenAI a dévoilé son grand modèle de langage GPT-4o avec des capacités multimodales natives. Exploité pour l'agent conversationnel ChatGPT, il est même qualifié d'Omni (omnimodèle) par OpenAI, d'où la lettre " o " dans GPT-4o.

" Nous avons entraîné un nouveau modèle unique de bout en bout pour le texte, la vision et l'audio, ce qui signifie que toutes les entrées et sorties sont traitées par le même réseau neuronal. GPT-4o est notre premier modèle combinant toutes ces modalités. "

OpenAI a par ailleurs insisté sur un stade d'exploration des capacités et des limites de son modèle. La bonne nouvelle est que GPT-4o est bel et bien mis à disposition des utilisateurs gratuits de ChatGPT, même si c'est un accès limité.

Les GPTs à explorer

Suite à ce déploiement, OpenAI officialise aujourd'hui que les utilisateurs gratuits de ChatGPT ont également droit à un accès limité pour l'analyse de données avancée, ainsi que la soumission de fichiers, la vision, les réponses web, la mémoire. C'est aussi la possibilité de découvrir et d'utiliser les GPTs personnalisés, mais pas d'en créer.

Les utilisateurs payants conservent bien quelques avantages, dont jusqu'à cinq fois plus de messages pour GPT-4o, la génération d'images avec DALL-E et plus globalement des restrictions en moins pour les interactions.

Si l'accès à GPT-4o pour les utilisateurs gratuits de ChatGPT varie en fonction du nombre de messages envoyés, le niveau d'encombrement est par ailleurs pris en compte. Pour une indisponibilité, c'est un retour à GPT-3.5… qui peut faire mal.

Avant GPT-5 pour recreuser l'écart ?

Malgré certaines limitations, il est assez étonnant de voir OpenAI réduire notablement l'écart entre les utilisateurs gratuits et payants de ChatGPT. Cela pourrait ne pas durer bien longtemps avec l'arrivée attendue de GPT-5.