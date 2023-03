Par précaution et à titre conservatoire, la ville de Montpellier a l'intention d'interdire l'utilisation de l'agent conversationnel ChatGPT. Cette interdiction pour l'IA générative d'OpenAI concerne les agents de la municipalité. Elle touche également les interlocuteurs externes qui travaillent avec la ville et la métropole, par exemple dans le cadre d'appels d'offres.

L'information est rapportée par Midi Libre qui évoque une note interne et une initiative de Manu Reynaud, le deuxième adjoint au maire en charge du numérique à la ville et Métropole de Montpellier. L'élu montpelliérain ne se positionne toutefois pas sur une interdiction définitive et a conscience de l'intérêt d'un tel outil.

Les craintes exprimées ne sortent pas de nulle part et elles sont partagées par certaines entreprises, notamment pour la communication de données confidentielles par les utilisateurs de ChatGPT. D'autant que des conversations sont susceptibles d'être analysées pour l'entraînement de l'IA et l'amélioration du système.

Par prudence pour le moment

" Nous n'avons aucune idée, ni maîtrise des réutilisations possibles des données. Nous ne pouvons garantir que des informations échangées avec la plateforme seront protégées contre les éventuelles violations de sécurité, de droits ou de confidentialité ", défend Manu Reynaud.

Rappelons par ailleurs que dans sa FAQ générale sur ChatGPT, OpenAI attire l'attention sur le fait de ne pas partager d'informations sensibles dans les conversations. Cela étant, l'efficacité de l'outil peut en pâtir pour l'exécution de certaines tâches où la communication d'informations potentiellement critiques peut s'avérer utile.

À France Bleu, l'élu préconise un mode d'emploi et une formation des agents pour l'utilisation d'un outil comme ChatGPT. Il ajoute : " Nos agents ne sont pas des bêta testeurs. Ce n'est pas à eux de tester un produit qui n'est pas terminé, dont on ne connaît pas les limites. "

Une confiance à gagner

ChatGPT est un vrai phénomène. Sa disponibilité de manière publique a été une surprise, mais il semble inarrêtable désormais. Des questions légitimes sur le cadre de son utilisation se posent.

En intégrant des solutions d'IA générative dans leurs produits de productivité, plusieurs groupes technologiques devront apporter des réponses et garanties suffisantes sur le chapitre du traitement et de la gestion des données partagées.