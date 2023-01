L'agent conversationnel ChatGPT d'OpenAI n'intéresserait pas seulement Microsoft pour son moteur de recherche Bing. Toujours d'après The Information, Microsoft aurait l'intention d'exploiter et mettre en œuvre cette technologie avec Word, PowerPoint, Outlook et d'autres applications de Microsoft 365.

Le groupe de Redmond aurait ainsi travaillé à l'intégration du modèle de langage entraîné par OpenAI, et sur lequel s'appuie ChatGPT, afin de permettre d'obtenir des résultats pour des recherches avec Outlook dans les boîtes de réception.

D'après les sources de The Information et d'anciens employés de Microsoft, le modèle de langage GPT serait par exemple en mesure de déterminer et de trouver des emails pertinents, même si l'utilisateur ne saisit pas les mots clés exacts qui s'y trouvent.

La protection de la vie privée en tête

Des utilisations possibles pour la technologie sous-jacente de ChatGPT pourraient également se faire dans le cadre de réponses automatiques à des emails avec des suggestions et dans un style idoine, pour des améliorations en matière de rédaction de documents.

The Verge rappelle du reste que Microsoft a déjà mis au point un outil de saisie semi-automatique s'appuyant sur GPT-3. Concernant ChatGPT, c'est actuellement un prototype qui tire parti d'une version améliorée GPT-3.5.

Microsoft aurait planché sur des modèles avec comme problématique de protéger la vie privée en utilisant GPT-3 et GPT-4. Un aspect qui sera primordial, tout autant que l'exactitude des résultats retournés avant d'envisager un déploiement à grande échelle pour la productivité et Microsoft 365.

Pas de date pour Microsoft 365

Il n'y a rien de bien surprenant d'apprendre que Microsoft s'intéresse de très près à la technologie de ChatGPT. Microsoft a en effet investi un milliard de dollars dans OpenAI en 2019. Qui plus est, le groupe de Redmond n'a de cesse de mettre en avant l'IA dans tout un panel de produits, y compris des outils de productivité.

Pour autant, si The Information a évoqué des débuts de ChatGPT pour Bing dès le mois de mars prochain, avec une version de son moteur de recherche qui l'utilisera, il n'est pas fait mention d'un calendrier concernant les applications Microsoft 365.