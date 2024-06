Le mois dernier, OpenAI avait coupé l'herbe sous le pied de Google en dévoilant la veille de la conférence Google I/O son modèle GPT-4o et le recours à un nouveau mode vocal pour converser avec ChatGPT.

Bénéficiant d'une latence réduite grâce à GPT-4o et comparable à une conversation humaine en temps réel, le mode vocal avancé promet une interaction toujours plus naturelle en gérant les interruptions d'une discussion, et jusqu'à la compréhension des émotions et des signaux non verbaux en analysant le ton de la voix.

Dans la foulée de sa première démonstration publique, OpenAI avait annoncé que le déploiement de la nouvelle version du mode vocal avec GPT-4o aurait lieu au cours des prochaines semaines, initialement en alpha pour des abonnés ChatGPT Plus. Il y a finalement du retard.

À l'automne avec ChatGPT Plus

" Nous avons besoin d'un mois supplémentaire. […] Nous améliorons la capacité du modèle à détecter et à refuser certains contenus. Nous travaillons également à l'amélioration de l'expérience utilisateur et préparons notre infrastructure à évoluer vers des millions de personnes, tout en maintenant des réponses en temps réel ", indique OpenAI.

Le mode vocal avancé pourra être testé vers la fin du mois de juillet par un petit groupe d'utilisateurs payants de ChatGPT Plus. En tenant compte du recueil de commentaires, il est prévu un accès pour l'ensemble des abonnés ChatGPT Plus à l'automne.

OpenAI souligne que le calendrier exact dépend " du respect de nos critères élevés en matière de sécurité et de fiabilité. " Par contre, il est précisé que ce retard n'aura pas d'incidence pour le déploiement de nouvelles fonctionnalités du côté de la vidéo et du partage d'écran.

Une mauvaise nouvelle pour des abonnés

Avec le nouveau mode vocal, la compétence de ChatGPT dans l'interprétation et l'imitation des émotions est susceptible de déboucher sur des dérives, comme des formes de manipulation, si elle n'est pas encadrée de manière idoine.

Hormis l'aspect des ressources à mettre en place, la prudence d'OpenAI peut se comprendre, même si le retard fait des déçus, et d'autant plus avec un abonnement payant. La déception est à la mesure de l'engouement suscité par la spectaculaire démonstration.