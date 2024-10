La ville de Gironde connue pour son fameux bassin a annoncé que ses 11 259 habitants pouvaient désormais profiter gratuitement d'un accès à l'intelligence artificielle générative ChatGPT dans sa formule pourtant initialement proposée sous la forme d'un abonnement payant.

C'est la ville qui a décidé de régler la note de 24€ par mois pour tous ses administrés, afin que ces derniers puissent s'essayer aux atouts de l'intelligence artificielle. Le site de la Mairie regroupe les modalités et démarches à réaliser pour obtenir son compte ChatGPT Plus.

Cette opération vise avant tout à réduire la fracture numérique entre les habitants. Le maire d'Arcachon explique par ailleurs que la dispositif doit "permettre d'avoir un accès à ce dispositif qui différemment de Google ne fait pas qu'attribuer des données, mais résout les problèmes, rédige des documents et facilite le quotidien de chacun."

Par ailleurs il est prévu que "Toutes les données de la Ville seront accessibles par ChatGPT. Cela permettra d'avoir un meilleur accès, dans un temps plus court, d'être plus opérationnel et donc c'est que du bénéfice pour la population d'Arcachon".