Pour l'analyse des données dans ChatGPT, OpenAI annonce l'arrivée de plusieurs améliorations, dont l'ajout direct de fichiers depuis les services cloud Google Drive et Microsoft OneDrive.

" Cela permet à ChatGPT de comprendre plus rapidement vos fichiers Google Sheets, Docs, Slides et Microsoft Excel, Word et PowerPoint. " L'aspect est essentiellement pratique. Il évite de devoir d'abord télécharger un fichier, puis de le soumettre au chatbot IA.

Au cours des prochaines semaines, l'intégration concernera les abonnés payants de ChatGPT Plus, Team et Enterprise. Elle suppose bien évidemment d'autoriser l'accès aux comptes Google Drive et Microsoft OneDrive.

Pas pour l'entraînement des modèles d'IA

OpenAI rappelle que ses modèles d'IA ne sont pas entraînés avec les données des abonnés de ChatGPT Team et Enterprise. Les abonnés de ChatGPT Plus disposent d'une option de désactivation idoine dans les paramètres et pour les contrôles sur les données.

L'analyse des fichiers de données s'appuie sur l'écriture et l'exécution d'un code en Python par ChatGPT, afin de permettre des instructions en langage naturel. La fusion et le nettoyage de grands ensembles de données sont pris en charge, de même que la création de graphiques et la découverte d'informations parmi d'autres tâches.

OpenAI met en avant un travail en temps réel, une interaction avec les tableaux et les graphiques créés par ChatGPT, une personnalisation de la visualisation des données. Si des types de graphiques font exception, le chatbot IA génère une version statique.

En marge de GPT-4o

Les améliorations en matière d'analyse des données dans ChatGPT sont évoquées dans le cadre du nouveau modèle de langage GPT-4o avec des capacités multimodales natives. Dans une version aux possibilités plus restreintes, il est également déployé pour les utilisateurs gratuits de ChatGPT.