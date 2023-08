OpenAI annonce le lancement d'une version améliorée de son agent conversationnel basé sur l'intelligence artificielle. Baptisée ChatGPT Enterprise, elle se destine aux entreprises comme son nom l'indique.

ChatGPT Enterprise apporte des gages en matière de sécurité, de confidentialité et de contrôle des données, un accès plus rapide au grand modèle de langage GPT-4, la possibilité de traiter des entrées ou des fichiers plus longs, des capacités d'analyse avancées, des options de personnalisation.

Cette version de ChatGPT est évidemment distincte et séparée de ChatGPT, mais également de l'abonnement ChatGPT Plus. OpenAI vante une nouvelle étape vers un assistant d'IA pour le travail et pour aider à accomplir n'importe quelle tâche de manière personnalisée, tout en protégeant les données de l'entreprise.

OpenAI met le paquet pour les entreprises

Avec ChatGPT Enterprise, OpenAI n'entraîne pas ses modèles sur les données ou les conversations de l'entreprise, et ils n'apprennent rien de l'utilisation qui est faite. Les conversations sont chiffrées en transit (TLS 1.2+) et au repos (AES 256 ; sur les serveurs d'OpenAI). Une certification SOC 2 (System and Organization Controls) est mise en avant.

Une nouvelle console d'administration facilite la gestion des membres d'une équipe et le déploiement dans un environnement d'entreprise. Les performances pour GPT-4 sont améliorées jusqu'à deux fois pour la rapidité, tandis que la fenêtre de contexte est élargie avec une limite de l'ordre de 32 000 tokens (près de 24 000 mots ; 8 000 tokens pour ChatGPT Plus).

L'accès à l'analyse avancée des données est illimité pour permettre aux utilisateurs de soumettre des fichiers et analyser rapidement des informations dans divers domaines, y compris de l'édition de code via ChatGPT. Des fonctionnalités collaboratives sont de la partie avec des modèles de chat partagés. Par ailleurs, OpenAI propose des crédits gratuits pour l'utilisation d'API et la personnalisation de ses solutions.

Rassurer les entreprises et s'implanter

Ultérieurement, OpenAI prévoit d'autres fonctionnalités pour ChatGPT Enterprise (personnalisation avec une connexion aux applications existantes, ChatGPT Business pour les petites équipes, outils spécifiques à certains rôles dans l'entreprise... ) et tiendra compte de retours et avis.

Avec ChatGPT Enterprise, OpenAI cherche à séduire et rassurer les entreprises, alors que la popularité de ChatGPT qui avait rapidement explosé, traverse actuellement une période plus calme. La concurrence a en outre réagi.



OpenAI ne communique pas sur le tarif de ChatGPT Enterprise et aiguille les entreprises vers son service commercial.