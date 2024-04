Pour son agent conversationnel ChatGPT s'appuyant sur l'intelligence artificielle générative, OpenAI annonce la signature d'un nouvel accord de licence. Il concerne le quotidien britannique Financial Times.

En réponse à des requêtes (ou prompts), les utilisateurs de ChatGPT pourront voir des résumés d'actualités, ainsi que des citations et des liens vers des articles du Financial Times dûment attribués. L'accord couvre le recours au contenu pour l'entraînement des modèles d'IA d'OpenAI.

Le Financial Times est de son côté un client de ChatGPT Enterprise et utilise les outils d'OpenAI au sein de ses équipes, tout en défendant un engagement en faveur d'un " journalisme humain. " Les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.

Après d'autres accords

" OpenAI comprend l'importance de la transparence, de l'attribution et de la rémunération qui sont toutes essentielles pour nous. Dans le même temps, il est clairement dans l'intérêt des utilisateurs que de tels produits contiennent des sources fiables ", déclare John Ridding, le patron du Financial Times. L'affichage du contenu de sources fiables est un moyen de contrebalancer les potentielles hallucinations de l'IA.

Pour ChatGPT et l'entraînement des modèles d'IA, OpenAI a conclu plusieurs accords avec des médias. Parmi ces derniers, le groupe de presse allemand Axel Springer (Bild, Business Insider, Die Welt, Politico), l'agence de presse américaine Associated Press (AP), le groupe espagnol Prisa Media (El País, Cinco Días, As, El Huffpost) et le quotidien français Le Monde.

Les relations sont par contre beaucoup plus tendues avec le New York Times qui a initié des poursuites en justice à l'encontre d'OpenAI et son principal investisseur Microsoft, sur fond de violation de droits d'auteur.

Une petite idée du prix

" Il est évidemment juste que les plateformes d'IA paient les éditeurs pour l'utilisation de leur matériel ", souligne John Ridding. D'après The Information, OpenAI offre entre 1 et 5 millions de dollars par an pour des accords de licence et l'utilisation d'articles d'actualité pour l'entraînement de ses grands modèles de langage.