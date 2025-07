L’idée pouvait sembler farfelue il y a encore peu : confier les commandes d’un vaisseau spatial à une intelligence artificielle. Pourtant, les dernières expériences menées avec ChatGPT ont de quoi surprendre.

L’IA a non seulement relevé le défi, mais elle a aussi réussi à se hisser à la deuxième place lors d’une compétition de pilotage spatial simulé (via le célèbre jeu Kerbal Space Program), devant des opérateurs humains aguerris. Ce résultat, présenté dans un article en cours de soumission au Journal of Advances in Space Research, soulève autant d’enthousiasme que de questions sur le futur de la navigation spatiale et la place de l’humain face aux algorithmes.

Des performances qui dépassent les attentes

Les premiers tests n’avaient rien d’un simple coup d’essai. ChatGPT a été confronté à des scénarios complexes, avec des imprévus et des décisions à prendre en temps réel.

Kerbal Space Program a l'avantage de proposer une approche réaliste dans la préparation et le suivi des missions spatiales et la moindre erreur peut être fatale à la mission simulée.

À la surprise générale, l’IA s’est montrée capable de gérer la navigation, d’anticiper les obstacles et même de réagir à des situations d’urgence. « ChatGPT a démontré une compétence surprenante dans le pilotage de vaisseaux spatiaux en environnement simulé, se classant deuxième lors d’une compétition de vol spatial », rapporte un des chercheurs impliqués.

Si certains pensaient que l’IA se contenterait de suivre des instructions, elle a prouvé qu’elle pouvait aussi improviser, au moins dans une certaine mesure, et optimiser ses choix en vol, sortant du cadre d'un pilotage limité à ce qu'elle connaît ou qui lui a été donné en instruction.

Cela ouvre la voie à des solutions inédites face à certaines problématiques mais aussi au risque d'aller trop loin dans l'improvisation et de mettre en danger la mission. Le dosage reste encore à maîtriser mais l'expérimentation est plutôt encourageante.

Comment ChatGPT pilote-t-il un vaisseau spatial ?

Au cœur de cette réussite, on retrouve la capacité de ChatGPT à traiter des données complexes et à prendre des décisions rapides. L’IA analyse en continu les paramètres de vol, ajuste la trajectoire, et gère les systèmes du vaisseau.

Lors des simulations, elle a même parfois surpassé les opérateurs humains sur certains aspects, notamment la gestion des imprévus et l’optimisation du carburant. Ce n’est pas un hasard si des experts commencent à envisager l’intégration de ce type d’algorithme dans les futures missions spatiales.

Limites et défis à relever pour l’IA pilote

Malgré ces résultats encourageants, tout n’est pas rose pour autant. ChatGPT, comme beaucoup d’IA, montre encore des faiblesses face aux imprévus les plus extrêmes et aux situations où la réactivité doit être instantanée.

Les chercheurs insistent : l’IA a besoin d’une supervision humaine, au moins pour l’instant. Les tests ont révélé que, si ChatGPT excelle dans la gestion de scénarios connus, il peut parfois hésiter ou commettre des erreurs face à des situations inédites.

Une partie du défi ici a consisté à adapter le modèle de langage de manière à pouvoir le faire participer à l'élaboration et au pilotage d'un vaisseau spatial via le jeu.

Vers une révolution dans l’exploration spatiale ?

L’idée d’un vaisseau piloté par une IA n’est plus de la science-fiction...ou presque. Il n'était bien sûr pas question encore de laisser l'IA piloter un véritable vaisseau spatial et la problématique des hallucinations n'est pas encore suffisamment maîtrisée pour s'y risquer.

Les experts voient cependant dans ces avancées une opportunité d’améliorer la sécurité et l’efficacité des missions, tout en réduisant la charge mentale des astronautes.

Certains imaginent déjà des missions entièrement automatisées, où l’humain garderait un rôle de supervision. Reste à voir si la confiance accordée à l’IA sera suffisante pour franchir ce cap.

Les oeuvres de science-fiction et d'anticipation sont nombreuses à explorer les différents scénarios de l'intelligence aux commandes d'un vaisseau avec toutes les finalités, de la protection à tout prix des humains à bord jusqu'à la tentation de les exterminer. eux et leurs insuffisances.