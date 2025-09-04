Jusqu'à présent réservée aux utilisateurs payants de ChatGPT, la fonctionnalité Projets signe son arrivée pour l'ensemble des comptes. Un outil pour mettre de l'ordre dans les discussions en créant des espaces de travail spécifiques.

Cette nouveauté pour les utilisateurs gratuits de ChatGPT est d'ores et déjà disponible avec la version web du Chatbot IA et l'application ChatGPT sur Android. Pour l'application ChatGPT sur iOS, le déploiement est annoncé au cours des prochains jours.

Bien plus que de simples dossiers

Les Projets sont des espaces de travail autonomes. L'idée est de regrouper en un seul lieu tous les éléments relatifs à une tâche spécifique : les discussions, les fichiers de référence (PDF, images, documents...) et même des instructions personnalisées.

Par exemple, OpenAI indique qu'il est possible de définir un ton ou un rôle pour l'IA, du type « Agis comme mon mentor en marketing. Sois concis. Utilise des listes à puces. » Grâce à une mémoire dédiée, ChatGPT reste concentré sur le contexte du projet, sans piocher dans des conversations extérieures.

Un autre exemple cité est un étudiant qui crée un projet « Guide de révision Biologie » en y joignant ses cours.

Une stratégie bien rodée aux allures de cadeau

Si l'accès à Projets de ChatGPT est désormais démocratisé, des limites subsistent et dessinent une stratégie familière chez OpenAI.

Ainsi, le nombre de fichiers à soumettre par projet varie selon le type d'abonnement : 5 fichiers pour les utilisateurs gratuits, 25 pour les abonnés ChatGPT Plus, 40 pour les versions Pro, Business et Enterprise.

Une approche consistant à offrir un avant-goût pour inciter à passer à une formule payante et qui avait déjà été mise en pratique pour la recherche approfondie ou le mode vocal avancé, initialement réservés aux abonnés payants avant de s'ouvrir à tous avec certaines restrictions.

Avec des options de personnalisation

La création d'un projet peut se faire via un clic sur « Nouveau projet ». Pour mieux s'y retrouver, des options de personnalisation permettent de choisir une couleur et une icône pour chaque espace de travail.

Des discussions déjà existantes peuvent être intégrées par glisser-déposer dans le projet correspondant. Elles hériteront alors instantanément des instructions et des fichiers du projet.