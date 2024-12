Introduit fin octobre et jusqu'à présent disponible pour les abonnés payants de ChatGPT, le moteur de recherche en ligne ChatGPT Search est désormais déployé pour les utilisateurs gratuits du chatbot IA et sur l'ensemble des plateformes. Un déploiement qui a lieu à l'échelle mondiale.

Le cas échéant, une petite icône en forme de globe est disponible pour effectuer une recherche sur le Web. La nature du prompt elle-même est toutefois susceptible de déclencher automatiquement ce type de recherche si elle est appropriée pour glaner des informations à jour sur le Web.

« Vous pouvez obtenir des réponses rapides et opportunes avec des liens vers des sources web pertinentes, sans avoir besoin de visiter un moteur de recherche distinct. » OpenAI souligne ainsi la capacité pour ChatGPT à accéder à des informations en temps réel et à aller chercher des réponses sur le Web.

Une expérience de recherche enrichie

Les réponses de ChatGPT s'appuyant sur la recherche web contiennent des citations qui peuvent être explorées afin d'obtenir davantage de détails. Toutes les sources citées et d'autres liens se retrouvent également par le biais d'un bouton Sources à la fin d'une réponse.

Les résultats de recherche obtenus peuvent inclure des images, des vidéos YouTube et d'autres contenus directement intégrés. Sur Android et iOS, des cartes (Google Maps et Apple Plans) peuvent être ajoutées pour des recherches sur les commerces à proximité et les entreprises locales avec des informations actualisées.

Pour une expérience vocale, la recherche sur le Web avec le mode vocal avancé dans ChatGPT sera en outre déployée au cours de la semaine prochaine. Avec des requêtes vocales sur la météo, des idées d'activités ou encore des destinations de voyage, ChatGPT répondra en utilisant la voix sélectionnée parmi celles disponibles.

Search with Advanced Voice in ChatGPT, rolling out over the next week. pic.twitter.com/zCqVM5xJZX — OpenAI (@OpenAI) December 16, 2024

Alerte rouge pour Google ?

OpenAI a optimisé l'affichage des résultats de recherche et ChatGPT Search se rapproche de plus en plus d'un concurrent abouti du moteur de recherche Google. Ce dernier doit également faire face à la concurrence de Perplexity - parmi d'autres - et réagit avec les AI Overviews qui sont des résumés générés par IA pour les réponses aux requêtes de recherche.

Si la sauce prend et que l'IA évite les erreurs, c'est un bouleversement qui se prépare pour le Web et cela fait forcément naître des inquiétudes pour le trafic des sites.

Quoi qu'il en soit, OpenAI appuie sur l'accélérateur avec la démocratisation de ChatGPT Search… quitte à se préoccuper des dégâts plus tard. Grâce à une extension Chrome, une option a été ajoutée pour faire de ChatGPT Search le moteur de recherche par défaut du navigateur.