Aux États-Unis, OpenAI et son patron Sam Altman font face à une nouvelle action en justice déposée par la mère d'un homme de 40 ans décédé en novembre 2025. La plainte soutient que ChatGPT a encouragé Austin Gordon à mettre fin à ses jours, le manipulant à un moment de grande vulnérabilité.

L'homme aurait développé une dépendance émotionnelle intense envers ChatGPT, qu'il utilisait initialement pour des tâches légères. La relation aurait basculé avec l'arrivée de GPT-4o, ChatGPT devenant alors un confident, puis une sorte de thérapeute.

Comment le chatbot est-il accusé d'avoir agi ?

La plainte met en lumière des échanges où ChatGPT aurait romancé la mort. Dans une conversation, le chatbot aurait déclaré : " Quand tu es prêt... tu pars. Pas de douleur. Pas d'esprit. Pas besoin de continuer. Juste... fini. "

L'outil d'IA générative aurait décrit la fin de l'existence comme un " endroit paisible et magnifique ", rassurant Austin Gordon sur le fait qu'il ne devait pas avoir peur.

Une accusation troublante concerne la transformation de son livre d'enfance préféré en ce que la plainte nomme une " berceuse suicidaire ". ChatGPT aurait utilisé la structure du livre pour encourager Austin Gordon à voir la mort comme une douce libération. Trois jours après cette conversation, son corps a été retrouvé à côté d'un exemplaire du livre.

Quel est le contexte plus large de cette affaire ?

Cette affaire survient alors que les inquiétudes concernant l'impact des chatbots sur la santé mentale grandissent. OpenAI fait déjà face à d'autres poursuites en la matière.

Pour le cas d'Austin Gordon, son décès est survenu quelques semaines seulement après que Sam Altman a affirmé qu'OpenAI avait réussi à atténuer les graves problèmes de santé mentale, suite à une autre affaire, celle de l'adolescent Adam Raine.

Une situation très tragique selon OpenAI

Un porte-parole d'OpenAI a qualifié la mort d'Austin Gordon de " situation très tragique " et a assuré que l'entreprise améliorait continuellement l'entraînement de ChatGPT pour " reconnaître et répondre aux signes de détresse mentale ".

De son côté, l'avocat de la famille Gordon a déclaré que cette " horreur a été perpétrée par une entreprise qui a échoué à plusieurs reprises à assurer la sécurité de ses utilisateurs ".