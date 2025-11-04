C'est la bonne nouvelle de l'automne, mais elle s'accompagne d'une menace. La campagne d'envoi du chèque énergie 2025 a officiellement démarré ce lundi 3 novembre. Cette aide essentielle, d'un montant moyen de 150 euros, est attendue par des millions de foyers modestes pour payer leurs factures d'électricité ou de gaz.

Mais ce lancement tardif (habituellement au printemps) s'accompagne d'une "recrudescence" d'arnaques. Les escrocs profitent de la situation et de la confusion générale pour tenter de vider vos comptes.

Quand et comment le chèque sera-t-il distribué ?

L'envoi s'étale sur tout le mois de novembre. Il est organisé en quatre vagues, selon les départements. La première vague est envoyée cette semaine (3 au 7 novembre) et concerne une trentaine de départements, dont la Seine-Saint-Denis, le Pas-de-Calais, le Nord et les DOM-TOM.





Les envois suivants s'échelonneront jusqu'au 28 novembre, date de la dernière vague pour la région parisienne. L'aide arrive par courrier postal.

L'envoi est-il toujours automatique ?

Non, et c'est tout le problème. Depuis la suppression de la taxe d'habitation, l'administration n'a plus de fichier 100% fiable. Si 3,8 millions de foyers ont été identifiés et le recevront automatiquement, beaucoup risquent de passer entre les mailles du filet. Un "bug" technique est redouté.





Pour ceux qui ne reçoivent rien, pas de panique : un guichet de demande en ligne est ouvert jusqu'au 28 février 2026.

Comment fonctionnent les arnaques ?

Les escrocs exploitent cette confusion. Ils envoient des SMS ou des emails, une véritable fraude, reprenant les codes visuels officiels. Le message prétend qu'un "formulaire est nécessaire" pour toucher l'aide. Le lien renvoie vers un faux site. On y demande d'abord vos coordonnées, puis, étape fatale, vos coordonnées bancaires pour de prétendus "frais de dossier".





Le ministère est formel : l'Assistance Utilisateurs "ne vous contactera jamais pour vous demander vos coordonnées bancaires".

Le montant du chèque va-t-il (enfin) augmenter ?

C'est le cœur d'un bras de fer politique. Le montant moyen de 150 € semble bien faible face à la réalité. 35 % des Français disent avoir eu froid chez eux l'hiver dernier, une vraie précarité en énergie. Des députés LFI ont fait adopter un amendement en commission pour ajouter 180 millions d'euros au budget 2026. Mais le parcours parlementaire est encore long et l'issue incertaine.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est éligible au chèque énergie 2025 ?

L'aide est accordée sous conditions de ressources. Vous êtes éligible si votre revenu fiscal de référence (RFR) 2023 par unité de consommation est inférieur à 11 000 euros.

Quel est le montant de l'aide ?

Le montant varie selon les revenus et la composition du foyer (le nombre d'unités de consommation). Il s'échelonne de 48 euros à 277 euros, avec un montant moyen de 150 euros.

Que faire si je ne le reçois pas automatiquement ?

Si vous pensez être éligible mais n'avez rien reçu, ne répondez à aucun SMS. Allez *uniquement* sur le site officiel (chequeenergie.gouv.fr) et faites une demande sur le guichet dédié, ouvert jusqu'au 28 février 2026.