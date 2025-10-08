Le studio Revolution Software continue de polir les joyaux de sa couronne. Fort du succès critique et commercial de la version "Reforged" de L'Ombre des Templiers, le développeur britannique a officiellement annoncé la mise en chantier du remake de sa suite, le non moins culte Les Chevaliers de Baphomet : Les Boucliers de Quetzalcoatl.

Attendu pour le début de l'année 2026, ce projet ambitieux vise à moderniser en profondeur l'aventure de George Stobbart et Nico Collard, tout en préservant l'âme du point'n'click original de 1997.

Quelles sont les nouveautés prévues pour cette version "Reforged" ?

Loin d'un simple lissage HD, Revolution Software promet une véritable refonte. Le studio a confirmé que Les Chevaliers de Baphomet - Les Boucliers de Quetzalcoatl : Reforged bénéficiera de graphismes entièrement redessinés à la main pour un rendu en 4K, d'un son entièrement remastérisé et d'animations faciales avec synchronisation labiale.





Mais les améliorations ne s'arrêtent pas à l'aspect visuel. Le gameplay sera modernisé avec une prise en charge complète des manettes, inspirée des épisodes plus récents. Les joueurs pourront également compter sur des ajouts de confort bienvenus, comme des sauvegardes automatiques, des temps de chargement réduits et un système d'indices intégré pour éviter les blocages frustrants.

À qui s'adresse ce retour aux sources ?

Avec ce remake, Revolution Software vise un double public. Les nostalgiques du point'n'click des années 90 pourront redécouvrir l'aventure de George et Nico dans des conditions optimales, avec même la possibilité de basculer à la volée entre les graphismes modernes et ceux d'origine. Les puristes apprécieront également l'intégration de dialogues inédits, coupés lors du développement du jeu de 1997.





Pour les nouveaux venus, le studio a prévu un "mode histoire" optionnel qui offrira des aides contextuelles pour rendre l'expérience plus accessible, une approche déjà saluée lors du précédent remake pour sa capacité à ouvrir le genre à un public contemporain.

Quand et sur quelles plateformes pourra-t-on y jouer ?

Le studio Revolution Software a confirmé une sortie pour le début de l'année 2026. Le jeu est annoncé sur un large éventail de plateformes : PC (Windows, Mac et Linux), PlayStation 5, Xbox (One et Series X|S) et Nintendo Switch. Comme pour le premier "Reforged", une campagne Kickstarter sera lancée dans les prochaines semaines pour financer une édition collector.



Ce projet de restauration n'empêche pas le studio de regarder vers l'avenir, puisque le développement du sixième opus de la saga, Les Chevaliers de Baphomet : La Pierre de Parzival, se poursuit en parallèle.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le jeu sera-t-il identique à l'original de 1997 ?

Non. Si l'intrigue principale reste la même, ce remake est une refonte complète. Il propose des graphismes en 4K, un son remastérisé, une interface modernisée et des ajouts de confort. Il inclura même des dialogues et des secrets qui avaient été coupés du jeu original, offrant ainsi une version plus complète de l'aventure.

Faut-il avoir joué au premier remake pour comprendre l'histoire ?

Ce n'est pas indispensable. Bien que Les Boucliers de Quetzalcoatl soit la suite directe de L'Ombre des Templiers et reprenne les mêmes protagonistes, chaque épisode constitue une aventure indépendante avec sa propre conspiration à déjouer. Il est tout à fait possible de découvrir la saga avec ce deuxième opus.

Qui est aux commandes de ce projet ?

Le projet est dirigé par Charles Cecil, le créateur original de la série, et son studio historique, Revolution Software. Cette continuité garantit que le remake restera fidèle à la vision et au ton qui ont fait le succès de la licence depuis près de 30 ans.