La messagerie Whatsapp a récemment prévenu qu'elle pourrait tout simplement quitter le Royaume-Uni dans un avenir proche. L'une des messageries instantanées les plus populaires au monde pourrait ainsi faire les frais du projet de loi outre-Manche baptisée "Online Safety Bill".

Le projet de loi cible principalement les activités en ligne et la sécurité. Il s'agirait pour les autorités de récupérer le contrôle sur la diffusion de contenus illégaux et notamment pédopornographiques, et elle s'attaquerait pour cela à la mise en place de verrous et dispositifs de surveillance qui s'immisceraient dans le chiffrement de bout en bout.

Une loi de sécurité contraignante

En clair, plus aucune application dédiée aux particuliers ne pourrait proposer un chiffrement de bout en bout sans qu'un module gouvernemental ne puisse analyser toute ou partie des échanges au nom de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme et la pédopornographie.

Une situation complexe pour Whatsapp qui a justement toujours misé sur la sécurisation et le chiffrement des échanges.

Pour le moment, le projet de loi n'explique pas dans les détails comment le module d'analyse et détection serait mis en place ni comment il fonctionnerait vraiment, mais selon les spécialistes en sécurité, cela rendrait tout simplement le chiffrement de bout en bout de Whatsapp inopérant.

Whatsapp ne veut pas modifier son service

Bien entendu, Whatsapp n'est pas la seule messagerie concernée : toutes les messageries proposant ce type de chiffrement seraient impactées comme Telegram, Signal et bien d'autres...

Whatsapp a déjà prévenu qu'il était hors de question de modifier son fonctionnement et ses fonctionnalités. Il ne sera donc pas question de se plier à la loi même si elle était adoptée, et cela impliquerait donc une amende allant jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel de la marque. Whatsapp a donc d'ores et déjà prévenu : en cas d'adoption du texte, le service pourrait tout simplement quitter le Royaume-Uni.