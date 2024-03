La Chine réfléchit depuis quelques années à une nouvelle méthode lui permettant d'envoyer des engins dans l'espace. L'idée est de disposer d'un module capable d'envoyer des navettes et autres engins gros comme des avions de ligne sans avoir recours à des lanceurs fusée traditionnelle.

Depuis quelques années, on voit se multiplier ce genre d'initiative avec des programmes ayant recours à des ballons gonflables pour atteindre une certaine altitude avant qu'un module équipé de moteur-fusée ne prenne le relais. On a également vu des systèmes de frondes qui accumulent de l'énergie en tournant avant de libérer la charge à très haute vitesse vers le ciel.

Une piste electromagnétique

La Chine aborde la question différemment, notamment parce qu'elle souhaite pouvoir envoyer dans l'espace des objets bien plus encombrants et lourds. On parle ici d'une charge utile de 50 tonnes plus longue qu'un Boeing 747 (75 mètres).

Pour ce faire, le pays a pensé à un une rampe électromagnétique qui fonctionnerait un peu à l'image du railgun développé par certaines armées ces dernières années.

Les avions posés sur la piste seraient entrainés par des aimants pour atteindre la vitesse supersonique de Mach 1,6, soit plus de 2000 km/h en un temps très court, puis des réacteurs prendraient le relais pour assurer l'arrivée en orbite.

C'est grâce à la technologie électromagnétique que la Chine a battu le record de vitesse en train en atteignant 623 km/h. En théorie, cette technologie devrait permettre d'atteindre les 2900 km/h.

La NASA et l'ESA avaient déjà envisagé cette piste pour envoyer des objets dans l'espace, mais toutes ont abandonné. La Chine et la Casic y croient néanmoins puisqu'une piste électromagnétique de 2km a vu le jour dans la province de Shanxi à Datong.

Cette piste permet d'atteindre les 1000 km/h actuellement, mais l'objectif est d'atteindre plus de 5000 km/h dans les années qui s'annoncent.

Notons que ce type de technologie a de nombreux avantages sur les fusées, notamment en termes de temps de préparation, de disponibilité et de couts. Même si un lancement demande énormément d'électricité, le cout global est bien faible face aux fusées. Ainsi, on estime que le prix d'un lancement spatial via ce canon électromagnétique revient à 60 dollars du kg, contre 50 fois plus pour un vol via SpaceX, qui reste le plus bas cout du marché...