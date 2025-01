C'est un projet colossal dans lequel s'est lancée la Chine avec la création d'une centrale solaire qui sera installée en orbite.

L'énergie photovoltaïque est une des énergies renouvelables les plus en vogue depuis des années, mais elle reste soumise à une production intermittente. Pour gommer ce problème, les scientifiques évoquent ainsi depuis des années l'installation de centrales directement dans l'espace afin de profiter d'un ensoleillement permanent et sans aucun obstacle. Ce système permet également de répondre à un autre problème : aucun dépôt de poussière ne viendrait ternir les panneaux, assurant de fait une production optimale et une durabilité accrue.

La Chine évoque ainsi une station d'un kilomètre de large avec une puissance générée égale à 100 milliards de kilowattheures. Les scientifiques annoncent que l'énergie collectée en un an serait alors équivalente à la quantité totale de pétrole pouvant être extraite de la Terre.

La mise en place de la station fait néanmoins face à de nombreux obstacles. Il faudra des dizaines, voire des centaines de lancements pour acheminer les éléments en orbite géostationnaire. La Chine va ainsi devoir développer de nouvelles fusées, notamment Long March-9, un modèle lourd et réutilisable avec une capacité de 150 tonnes au moins.

Quant à l'énergie générée, elle devrait être renvoyée sur Terre en continu sous la forme de micro-ondes. Reste donc à savoir quel sera le rendement, car si ce dernier s'annonce intéressant dans l'espace, le processus de transfert vers la Terre pourrait entrainer des pertes considérables.