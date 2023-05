La Chine cherche toujours à se détacher de la domination américaine pour ce qui est des technologies informatiques et notamment dans la conception de processeurs.

On a ainsi récemment vu Loongson lancer un processeur 100% chinois dont les performances se rapprochent désormais des générations Zen 3 d'AMD ou Tiger Lake d'Intel.

La Chine cherche à rattraper son retard sur les CPU

PowerLeader, un acteur chinois jusqu'ici orienté vers la conception de serveurs vient de faire une annonce : la marque se lance sur le secteur du desktop et revendique même produire ses propres puces. Son flagship ? Le PowerStar P3, un processeur annoncé à 3,7 Ghz qui ne nous est pas totalement inconnu...

Et pour cause, les seuls clichés disponibles du PowerStar P3 nous montrent qu'il reprend trait pour trait le design de l'Intel Core i3-10105 d'Intel. Le format, les encoches, la capsule... Le PowerStar P3 est annoncé comme exploitant l'architecture Storm Core et compatible X86 et Windows...

PowerLeader explique qu'il s'agit d'un processeur "spécialement conçu pour les utilisateurs journaliers d'ordinateurs de bureau conforme aux attentes du gouvernement, de l'éducation, du secteur de l'énergie, de l'industrie, finance, soins médicaux, mais aussi aux jeux et à la vente au détail."

Clone ou rebranding : le flou total

Le PowerStar P3 revendique 4 coeurs pour 8 Threads et est donc cadencé à 3,7 Ghz... Tout comme le processeur d'Intel lancé en 2021. D'ailleurs, la référence associée au P3 est "P3-01105", on pourrait penser à une faute de frappe, ou à une tentative à peine voilée de noyer le poisson...

Concernant PowerLeader, la société lancée en 1999 exploite, pour ses serveurs, exclusivement des processeurs Intel... Désormais, la marque compte commercialiser son processeur et en écouler 1,5 million par an...

Reste donc à savoir s'il s'agit d'un clone ou d'un rebadge sous droit de licence noué avec Intel, et quel est l'objectif alors, de souhaiter masquer l'origine réelle du processeur et ses technologies...