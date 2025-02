La Chine a confirmé préparer la mission Chang'e-7 qui ciblera une fois de plus la Lune avec une sonde qui s'envolera en 2026.

L'objectif est simple : se rendre sur le pôle sud de la Lune pour y chercher de l'eau sous forme de glace. L'idée est de préparer de prochaines missions lunaires et d'envisager établir des bases humaines sur la Lune en exploitant la glace présente pour la recycler non seulement sous forme d'eau pour l'alimentation et la culture, mais également pour produire de l'hydrogène sur place et recharger des modules spatiaux pour des missions lointaines.

Chang'e-7 sera équipée d'un analyseur de molécules d'eau et ira étudier les fonds de cratères baignés dans l'ombre en permanence.

Les enjeux de la mission sont importants : repérer de grandes quantités d'eau et être capable de les exploiter directement sur la Lune sera un atour stratégique pour la logistique des missions spatiales futures. L'installation d'une base lunaire permanente sur la Lune permettra de servir de tremplin vers les missions vers Mars ou au-delà.

La sonde chinoise sera en grande partie autonome et disposera de panneaux solaires spécifiques, capables de capter la lumière à faible angle afin d'assurer une recharge des batteries malgré des conditions d'ombre quasi permanentes.