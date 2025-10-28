La course à l'intelligence artificielle générale (AGI) vient de connaître une accélération fulgurante. Des scientifiques chinois de l'Université du Zhejiang ont présenté "Darwin Monkey", aussi appelé "Wukong". Il s'agit du plus grand ordinateur neuromorphique au monde, un système inspiré du cerveau qui dépasse le précédent record détenu par Intel et son système Hala Point.

Qu'est-ce qu'un ordinateur neuromorphique ?

Oubliez les supercalculateurs classiques. L'informatique neuromorphique n'utilise pas des bits (0 ou 1) traditionnels. Elle imite le fonctionnement du cerveau biologique, en utilisant des "neurones à impulsions" (spiking neural networks).





Au lieu de traiter les données en continu, ces neurones artificiels ne s'activent et ne transmettent une "impulsion" électrique que lorsqu'ils reçoivent un signal suffisant, comme dans un vrai cerveau. Cette architecture permet de traiter les données en parallèle, la rendant plus puissante et incroyablement économe en énergie.

Quelle est la puissance de "Darwin Monkey" ?

La puissance de "Darwin Monkey" est stupéfiante. Il est équipé de 960 puces neuromorphiques Darwin III, les plus sophistiquées à ce jour. Au total, le système possède plus de 2 milliards de neurones artificiels et 100 milliards de synapses.





En comparaison, le Hala Point d'Intel ne compte "que" 1,15 milliard de neurones. Le "Darwin Monkey" se rapproche ainsi de la structure neuronale du cerveau d'un macaque. Son efficacité énergétique est son plus grand atout : il ne consomme que 2000 watts, soit l'équivalent d'une bouilloire électrique.

À quoi servira cette machine ?

Cet ordinateur n'est pas un gadget. Il a deux objectifs majeurs. Le premier est de servir de plateforme de simulation pour les neurosciences. Les chercheurs l'utilisent déjà pour modéliser des cerveaux d'animaux (poisson-zèbre, souris) afin de mieux comprendre leur fonctionnement.





Le second objectif est de franchir une étape vers l'intelligence artificielle générale (AGI). "Darwin Monkey" peut déjà exécuter des tâches cognitives avancées comme le raisonnement logique et l'apprentissage autonome, intégrant perception et décision dans un seul système.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un "neurone à impulsions" (SNN) ?

C'est un modèle de neurone artificiel qui imite un neurone biologique. Il ne s'active (n'envoie une impulsion) que lorsque les signaux électriques qu'il reçoit dépassent un certain seuil. Cela le rend beaucoup plus économe en énergie qu'un neurone artificiel classique.

"Darwin Monkey" est-il plus puissant que tous les supercalculateurs ?

C'est difficile à comparer. Les supercalculateurs traditionnels sont très rapides pour des calculs spécifiques. Les ordinateurs neuromorphiques comme "Darwin Monkey" sont conçus pour des tâches différentes, comme l'apprentissage et le raisonnement, en étant beaucoup plus économes en énergie.

Qui a développé "Darwin Monkey" ?

Il a été conçu par des chercheurs de l'Université du Zhejiang et du Zhejiang Lab, un institut de recherche co-établi par le gouvernement provincial et le groupe Alibaba.