Oubliez les mâts géants plantés dans le sol. L'avenir de l'énergie éolienne pourrait se jouer à plusieurs centaines de mètres d'altitude. La start-up pékinoise SAWES Energy Technology, en collaboration avec des instituts chinois, a réussi le vol inaugural de son éolienne volante S1500 dans le désert du Xinjiang.

L'engin, aussi grand qu'un terrain de basket, a atteint une puissance d'un mégawatt, validant une technologie qui pourrait changer la donne pour les énergies renouvelables.

Comment fonctionne cette centrale électrique flottante ?

Le S1500 ressemble à un immense dirigeable rempli d'hélium, mais son design est bien plus complexe. Sa structure en forme d'aile annulaire abrite 12 turbines qui, une fois en altitude, profitent de la puissance et de la constance des vents du jet-stream.

L'électricité produite est ensuite acheminée au sol via le câble d'amarrage, conçu pour supporter des tensions très élevées sur de longues distances. Ce système élimine le besoin de fondations massives et de tours en béton, réduisant l'utilisation de matériaux de 40 %.

Quels sont les avantages par rapport aux éoliennes traditionnelles ?

La mobilité et le coût sont les deux atouts maîtres du projet mené par SAWES. Une unité entière peut être déplacée et redéployée en quelques heures, ce qui la rend idéale pour alimenter des sites isolés comme des déserts, des îles ou des exploitations minières. Surtout, le coût de l'électricité produite serait inférieur de 30 % à celui des parcs terrestres.

L'engin est également pensé pour les interventions d'urgence : après une catastrophe naturelle, il pourrait être rapidement déployé pour alimenter les services de secours et les équipements vitaux.

Pourquoi aller chercher le vent si haut ?

La réponse est simple : la puissance. Les vents de haute altitude, qui soufflent entre 500 et 10 000 mètres, sont une des dernières grandes sources d'énergie inexploitées de la planète. Non seulement ils sont beaucoup plus forts que les vents de surface, mais ils sont surtout bien plus constants. Or, la puissance d'une turbine évolue de manière exponentielle avec la vitesse du vent.

Comme le rappelle un chercheur du projet, "quand la vitesse du vent double, l'énergie qu'il transporte est multipliée par huit". En allant capter ce jet-stream, le S1500 accède à un réservoir d'énergie colossal et quasi inépuisable.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette technologie est-elle vraiment nouvelle ?

Le concept d'éolienne aéroportée n'est pas nouveau, mais le S1500 est le premier à atteindre une échelle commerciale d'un mégawatt. Les prototypes précédents, comme le S500 (50 kW) et le S1000 (100 kW), ont permis de valider progressivement la technologie. La Chine, via son plan de développement national, soutient activement la recherche sur l'énergie éolienne de haute altitude depuis 2016.

Quand cette technologie sera-t-elle commercialisée ?

Après ce premier vol réussi, les développeurs prévoient d'autres tests dans différents environnements. La production de masse est programmée pour 2026, avec une première connexion au réseau électrique attendue la même année. L'objectif est de faire de l'énergie éolienne aéroportée une composante clé de la transition énergétique mondiale.

Y a-t-il des risques associés à un tel engin ?

Les principaux défis techniques concernent la stabilité de l'aérostat dans des conditions météorologiques extrêmes et la durabilité du câble de transmission à long terme. Cependant, les développeurs ont travaillé sur des systèmes de lancement et de récupération robustes, testés avec succès dans des vents forts, de jour comme de nuit.