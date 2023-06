Alors que le dérèglement climatique affecte déjà l'humanité et plus globalement nombre de formes de vie sur Terre de façon exponentielle, il faudra faire face à une accélération de ces problématiques.

L'humanité devrait rapidement faire face à l'émergence de nouveaux virus, ou plutôt d'anciens virus auxquels elle n'a jamais été confrontée. C'est ce que révèlent des scientifiques chinois qui étudient la fonte des glaciers de l'Himalaya.

Les glaciers se présentent ainsi comme de véritables congélateurs qui ont stocké, au fil des années, les traces de l'évolution de notre planète. Des cadavres de mammouths aux cendres volcaniques, poussières de l'extinction des dinosaures, et même virus... À mesure que les glaciers fondent sur Terre, ils libèrent ce qu'ils ont accumulé au fil des millénaires, et ainsi quantité de microbes, bactéries et virus.

Ces microbes et bactéries sont ainsi relâchés dans l'eau, mais également directement dans l'atmosphère. À plus de 6500 mètres d'altitude, des experts étudient cette fonte des glaces et la prolifération des microorganismes. Des prélèvements réalisés dans la glace ont ainsi permis de repérer microbes et bactéries, non seulement dans un esprit de conservation, mais également pour étudier ces derniers avant qu'ils ne soient à l'origine de pandémies dévastatrices.

Car le danger est bien réel : tout comme les amérindiens ont été largement décimés par une simple grippe apportée par les colons, c'est toute l'humanité qui pourrait faire face à un virus mortel auquel il n'a jamais été exposé par le passé.