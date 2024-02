Dans le courant de cette année, l'application Messages d'Apple devrait pleinement prendre en charge le format RCS, le successeur du SMS, qui intègre globalement la majeure partie des fonctionnalités qu'Apple réservait jusqu'ici à sa propre messagerie.

Google appelait Apple depuis des années à adopter le RCS pour garantir l'interopérabilité de l'ensemble des fonctionnalités de messagerie entre Android et iOS.

Le RCS plebiscité en Chine, Apple s'incline

Mais finalement, c'est la Chine qui aurait réussi là où Google a échoué et est parvenue à imposer le RCS à Apple. Les utilisateurs chinois sont ainsi particulièrement friands du RCS et depuis l'année dernière, Pékin travaille sur une loi qui impose aux smartphones 5G d'intégrer la technologie RCS.

Alors qu'Apple rencontre déjà quelques difficultés avec son iPhone 15 en Chine et des ventes bien en dessous des attentes, la marque californienne ne souhaite pas tendre un peu plus le bâton pour se faire battre. Qui plus est, c'est en Chine que l'iPhone est fabriqué, de fait Apple est particulièrement dépendant de la Chine.