Depuis plusieurs années, la Chine prend des mesures pour limiter les effets nocifs de l'addiction aux jeux vidéo et plus largement aux écrans pour les plus jeunes et les adolescents, imposant des règles sur le temps passé et sur les titres accessibles, notamment lorsqu'ils viennent de l'étranger.

Fin décembre, un nouveau projet de régulation a émergé en visant cette fois les incitations addictives et les systèmes de récompense dans les jeux pour aguicher les joueurs et les faire revenir régulièrement en échange de petits bonus ou de primes lorsqu'ils reviennent régulièrement se connecter et dépensent de l'argent dans les jeux en ligne.

Le modèle freemium remis en question

C'est tout le modèle économique des jeux freemium, laissant un accès gratuit au jeu de base tout en proposant des micro-transactions pour accélérer la progression ou obtenir des objets virtuels, qui se trouverait alors remis en cause.

Cette perspective avait aussitôt fait déraper le cours en Bourse de grands éditeurs chinois de jeux vidéo, tels Tencent ou NetEase, face au risque d'une perte sensible de revenus, avec des reculs allant de 10 à 25% leur faisant perdre 80 milliards de dollars de valorisation.

Depuis, le gouvernement chinois semble avoir pris conscience du risque que ces mesures peuvent faire courir à sa puissante industrie du jeu vidéo et a finalement décidé de ne pas les faire appliquer dans un avenir proche.

Un officiel chinois démis de ses fonctions

Dans le secteur, c'est le soulagement et plusieurs éditeurs ont vu leur cours regrimper promptement avec l'éloignement de la menace, relève l'agence Reuters, tout en signalant que le porteur du projet de régulation, Feng Shixin, a été démis de son poste entre-temps.

Il oeuvrait au sein de l'entité du Parti Communiste Chinois (PCC) qui supervise la NPPA (National Press and Publication Administration), elle-même régulatrice du secteur du jeu vidéo.

Ce "sacrifice" d'un officiel du PCC est vu comme un signe d'apaisement et de bonne volonté donné envers le secteur du jeu vidéo qui, avec ses centaines de millions de joueurs et ses milliards de dollars de revenus rien que sur son marché national, constitue un fleuron de l'économie chinoise.