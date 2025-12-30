L'année 2025 s'achève sur une cadence de lancement effrénée pour la Chine, qui a réalisé ses 89e et 90e missions orbitales la semaine de Nöel. Des lancements qui ont été menés avec succès depuis deux centres spatiaux distincts.

Pour le réseau satellite chinois

Depuis le centre de Hainan, le premier de ces lancements a été effectué par une fusée Longue Marche 8A. Elle transportait le 17e groupe de satellites destinés à la constellation Guowang. Neuf satellites ont été placés sur une orbite à environ 900 kilomètres d'altitude, portant à 136 le nombre total de satellites Guowang en service.

Ce projet vise à fournir un accès internet haut débit depuis l'espace, avec un objectif intermédiaire de 400 satellites d'ici 2027 sur un total prévu de près de 13 000 satellites. La fusée Longue Marche 8A, dont c'était le sixième vol, est spécifiquement adaptée au déploiement de cette constellation.

Un nouveau satellite météorologique chinois

Quelques heures plus tard, une fusée Longue Marche 3B a décollé du centre de Xichang pour placer en orbite de transfert géosynchrone le satellite météorologique Fengyun-4C. D'une masse de plus de 5 tonnes, il rejoindra deux autres satellites de la même série.

Il est principalement conçu pour la prévision à court terme de phénomènes météorologiques intenses comme les typhons et les fortes pluies, mais aussi pour la surveillance de la météo spatiale.

Le record chinois de 2024 est explosé

Les 89e et 90e lancements de la Chine ne sont pas seulement symboliques. Ils illustrent une accélération et une grande capacité logistique. La Chine dépasse largement son précédent record de 68 lancements en 2024 et affirme sa volonté de concurrencer les États-Unis dans la course à l'espace. Et l'année 2025 n'est pas encore totalement terminée...

N.B. : Source images : China Aerospace Science and Technology Corporation.