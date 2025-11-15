De nouvelles images satellite du chantier naval de Dalian suggèrent fortement que le quatrième porte-avions chinois, le Type 004, sera équipé d'une propulsion nucléaire.

Cette avancée majeure, si elle est confirmée, placerait Pékin dans le club très fermé des puissances navales nucléaires, aux côtés des États-Unis et de la France, et marquerait un tournant stratégique dans la course à la suprématie navale.

Des indices révélateurs à Dalian

L'analyse des clichés, notamment par le site spécialisé The War Zone, se concentre sur le chantier naval de Dalian, dans la province du Liaoning. Les photos montrent une section de coque en construction pour le navire désigné comme le Type 004.

Serait-ce une unité de confinement nucléaire ? (credit : TWZ)

Les experts y ont identifié une structure spécifique qui ressemble fortement à une unité de confinement pour réacteur nucléaire. Cet élément est considéré comme un indicateur clé que le navire sera alimenté par l'énergie atomique plutôt que par du carburant conventionnel. Ces observations confirment des rumeurs persistantes et des rendus graphiques qui circulaient depuis des années.

Le saut technologique vers la suprématie

L'adoption de la propulsion nucléaire constituerait une évolution technique significative. Un tel système offrirait au Type 004 une endurance quasi illimitée, lui permettant d'opérer loin de ses bases sans avoir besoin de ravitaillement constant.

Surtout, il fournirait l'énorme puissance électrique nécessaire pour alimenter des radars avancés, des systèmes d'armes futurs et des catapultes électromagnétiques (EMALS) de nouvelle génération.

La Chine rejoindrait ainsi les États-Unis, qui opèrent 11 super-porte-avions nucléaires, et la France avec leCharles de Gaulle en attendant le futur PA-NG, comblant une grande partie de son retard technologique.

Une stratégie à double détente ?

Malgré cet accent mis sur le nucléaire, d'autres rapports suggèrent que la Chine ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Un autre porte-avions à propulsion conventionnelle, une version améliorée du Fujian (parfois appelé Type 003A), serait également en développement au chantier naval de Jiangnan à Shanghai.

Cette approche parallèle permettrait à la Chine d'augmenter rapidement la taille de sa flotte avec un modèle éprouvé et moins coûteux pour les opérations régionales (comme en mer de Chine méridionale ou autour de Taïwan), tout en développant sa capacité de projection mondiale "blue-water" avec le Type 004.

Capacité de lancement et avenir de la flotte

Les nouvelles images suggèrent également que le Type 004 sera un véritable super-porte-avions. Les analystes notent des espaces prévus pour quatre catapultes (deux à la proue, deux obliques), une configuration identique à celle des classes Nimitz et Ford américaines.

Cela représente une capacité supérieure à celle du Fujian, qui en possède trois. Le futur groupe aérien devrait inclure des chasseurs furtifs J-35, des avions d'alerte avancée KJ-600 et des drones de combat GJ-11.

Bien que le Pentagone n'ait pas explicitement confirmé la propulsion nucléaire, son dernier rapport notait que la prochaine génération de porte-avions chinois aurait une plus grande endurance.

Les responsables chinois, comme l'amiral Yuan Huazhi, ont confirmé le début des travaux sur ce quatrième navire, mais ont prudemment refusé de commenter son mode de propulsion.