L'espace fait l'objet de toutes les attentions de la Chine et et le pays ne cache pas son intention de devenir une puissance spatiale à l'avenir. Patiemment, au fil des missions, elle marche dans les pas de la NASA et s'offre des premières mondiales, comme le fait de poser un rover sur la face cachée de la Lune.

Le pays s'est même engagé dans une course contre la montre avec l'agence spatiale américaine sur certaines missions pour tenter d'en retirer les lauriers. Il prépare ainsi activement une mission de récupération d'échantillons de sol martien qui pourraient être ramenés sur Terre deux ans avant la mission Mars Sample Return de la NASA qui a le même objectif et dont les échantillons sont en cours de constitution grâce au rover Perseverance.

L'autre objectif sur lequel la Chine peut espérer faire mieux que les Etats-Unis, c'est sur le retour d'astronautes sur la Lune. La NASA déploie les différents volets du programme Artemis préparant une colonisation lunaire...et l'agence spatiale chinoise envisage le même projet...si possible plus rapidement.

Des astronautes chinois sur la Lune dès 2030 ?

Les premiers astronautes chinois pourraient fouler le sol lunaire dès 2030, affirme ainsi le directeur des programmes spatiaux lunaires Wu Weiren à la chaîne d'Etat CCTV.

Les différentes technologies nécessaires sont en cours d'élaboration, du lanceur lourd avancé au vaisseau spatial qui abritera les astronautes en passant par un atterrisseur.

Les essais du lanceur débuteront en 2027 tandis que la capsule a déjà réalisé un premier vol orbital à vide, confirmant le bon état d'avancement du projet chinois. si la mission de 2030 ne permettra qu'un court séjour sur la Lune, l'ambition est plus large et à l'image de celle de la NASA : établir une colonie permanente, baptisée International Lunar Research Station, sur notre satellite naturel et en exploiter les ressources.

En quête de coopération internationale

La mission lunaire Chang'e 8 prévue pour 2028 permettra d'ailleurs de valider certaines technologies de production de matériaux directement à partir du sol lunaire et qui auront l'avantage de ne pas avoir à acheminer du fret depuis la Terre.

La technique doit ainsi permettre de créer des briques façon Lego à partir du régolithe lunaire (la couche de poussière et de débris rocheux à la surface de la Lune).

Il faudra également bâtir un réseau de communication et le pays imagine déjà une constellation de satellites orbitant autour de la Lune.

Pour sa future base lunaire, la Chine espère trouver des partenaires parmi les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) et les pays africains, au-delà des Etats-Unis et de l'Europe.

De son côté, la NASA prépare la mission Artemis II qui doit permettre à quatre astronautes (trois Américains, dont la première femme à cotoyer la Lune, et un Canadien) de faire le tour de la Lune en orbite avant d'organiser la mission Artemis III qui fera poser des humains, cinquante ans après les missions Apollo.