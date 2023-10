Selon Counterpoint Research, Huawei aurait réussi à écouler pas moins de 1,6 million de Mate 60 Pro en Chine depuis son lancement il y a quelques semaines. Un chiffre que la marque n'avait pas réalisé de longue date face à une montée en puissance des marques comme Xiaomi, Oppo ou OnePlus dans le pays.

Cela fait 6 semaines seulement que le Mate 60 Pro a été commercialisé et le smartphone se présente comme un véritable renouveau pour la marque, qui renoue avec ses propres processeurs Kirin, mais également avec un modem 5G.

Mieux encore, il semble que l'arrivée de l'iPhone 15 d'Apple en Chine n'a pas freiné les ventes de Huawei puisque le Mate 60 Pro s'est encore écoulé à plus de 400 000 exemplaires ces deux dernières semaines.

Huawei se renforce en Chine

Il faut dire que l'iPhone 15 connait une forte opposition en Chine : alors que les précédents modèles étaient appréciés sur le marché, cette génération ne semble pas trouver son public avec des ventes qui sont en dessous de celles de l'iPhone 14 sur la même période l'an passé. Apple constaterait ainsi un recul d'environ 5% des ventes sur la précédente génération, alors même que les prix sont plus attractifs.

Le fait que Huawei se soit à nouveau détaché de sa dépendance des USA et des puces Qualcomm tout en étant capable de proposer un vrai SoC haut de gamme et un modem 5G résonne largement en Chine et la marque redevient un symbole national à travers le Mate 60 Pro.

Huawei pourrait d'ailleurs profiter plus largement de cet élan puisque le gouvernement Chinois a prévu un fonds d'investissement de 40 milliards de dollars afin de développer plus largement les technologies de conception et de production électroniques, notamment au niveau des processus de gravure de puces et de semi-conducteurs.