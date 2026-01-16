La nouvelle version de Google Chrome, numérotée 144, est en cours de déploiement sur toutes les plateformes desktop. Loin d'être une simple mise à jour de confort, elle constitue une réponse directe à la découverte de 10 failles de sécurité. Google insiste sur l'importance de l'installer sans tarder. La menace est réelle.

Pourquoi le moteur V8 est-il au centre de l'attention ?

Le moteur V8 est le cœur battant de Chrome. Il exécute le code qui fait fonctionner la quasi-totalité des sites web modernes. C'est précisément pour cette raison qu'il est une cible de choix pour les cybercriminels. Sur les 10 failles corrigées par cette nouvelle version, plusieurs affectent directement ce composant vital.

Parmi les correctifs les plus importants, on note celui pour la faille CVE-2026-0899, une vulnérabilité d'accès mémoire hors limites. Concrètement, une telle brèche pouvait permettre à un attaquant de lire ou de manipuler des données sensibles, voire, dans le pire des cas, de prendre le contrôle du navigateur. Les chercheurs en sécurité ont, une fois de plus, joué un rôle clé dans cette découverte.

Quelles sont les autres brèches colmatées par Chrome 144 ?

La mise à jour ne se limite pas au moteur V8. D'autres composants stratégiques de Chrome ont été renforcés. Le moteur de rendu Blink, les mécanismes de téléchargement et même certaines parties de l'interface utilisateur ont bénéficié de patchs de sécurité essentiels.

Au total, Google a classé quatre vulnérabilités comme "élevées", quatre comme "moyennes" et deux comme "faibles". Cette hiérarchisation montre bien l'étendue du travail réalisé en coulisses. La firme de Mountain View a d'ailleurs récompensé les chercheurs externes pour leurs contributions, avec des primes allant jusqu'à 8 000 dollars pour les découvertes les plus critiques.

Comment s'assurer d'être bien protégé ?

Normalement, Chrome se met à jour automatiquement en arrière-plan. Cependant, il est toujours plus prudent de forcer la vérification manuellement. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans le menu "Aide", puis "À propos de Google Chrome". Le navigateur vérifiera alors immédiatement la disponibilité de la version 144.0.7559.59/60 et lancera le téléchargement si ce n'est pas déjà fait. Cette action simple est la meilleure barrière contre l'exploitation de ces failles de sécurité.

Un redémarrage du navigateur est ensuite nécessaire pour finaliser l'installation et activer les protections. C'est une étape indispensable. Il faut noter que les autres navigateurs basés sur Chromium, comme Microsoft Edge, Brave ou Vivaldi, devront également intégrer ces correctifs dans leurs propres mises à jour très prochainement.

Foire Aux Questions (FAQ)

La mise à jour est-elle aussi disponible sur mobile ?

Oui, Google a également déployé la version 144 de Chrome pour Android et iOS. La version Android corrige les mêmes vulnérabilités que les versions de bureau, renforçant ainsi la sécurité sur l'ensemble de l'écosystème.

Est-ce que cette mise à jour ajoute de nouvelles fonctionnalités ?

Non, l'objectif principal de Chrome 144 est la sécurité. Les dernières nouveautés fonctionnelles, comme la lecture de texte à voix haute ou la division de l'écran (Split View), ont été introduites dans la version précédente, Chrome 143.

Dois-je m'inquiéter si ma mise à jour n'est pas immédiate ?

Pas nécessairement. Google déploie ses mises à jour de manière progressive sur plusieurs jours ou semaines pour garantir la stabilité. Cependant, vérifier manuellement via le menu "À propos" reste la méthode la plus sûre pour obtenir la protection le plus rapidement possible.