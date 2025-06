Pour son navigateur Chrome sur Android, Google déploie une fonctionnalité qui faisait défaut au niveau de l'interface et en matière de personnalisation. Elle permet tout simplement de déplacer la barre d'adresse en bas de l'écran.

« Selon la taille de votre main et de votre appareil, une position de la barre d'adresse peut être plus confortable qu'une autre. Nous avons conçu cette mise à jour pour vous offrir la flexibilité de choisir l'emplacement que vous préférez, afin de naviguer plus facilement », écrit Google.

Rien de particulièrement novateur en l'occurrence, mais l'absence d'une telle possibilité avec Google Chrome commençait à être... embarrassante. Pour preuve, la lacune comblée justifie une officialisation en bonne et due forme.

Un déploiement progressif

En pratique, il suffit d'un appui long sur la barre d'adresse, puis de sélectionner l'option idoine pour déplacer la barre d'adresse en bas de l'écran. Une solution alternative est de se rendre dans le menu Paramètres et de sélectionner « Barre d'adresse » pour choisir l'emplacement désiré.

Le déploiement de la fonctionnalité est toutefois progressif et la disponibilité pour tous est prévu dans les semaines à venir.

Le cas échéant, les plus impatients ont la possibilité de se rendre dans les fonctionnalités expériementales flags (chrome://flags dans la barre d'adresse) et d'activer (enabled) l'entrée « Bottom Toolbar ».