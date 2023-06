Intégré au navigateur Google Chrome, le gestionnaire de mots de passe Google Password Manager a droit à l'annonce de plusieurs nouveautés. Elles ne seront pas toutes immédiatement disponibles, avec un déploiement qui sera progressif.

Sur ordinateur, une nouvelle page d'accueil dédiée au gestionnaire de mots de passe est de la partie. Le but affiché est de faciliter la consultation de tous les identifiants en ligne qui ont été enregistrés ou pour modifier les paramètres du gestionnaire.

Cette page d'accueil sera directement accessible depuis chrome://password-manager/passwords dans la barre d'adresse du navigateur. Un aperçu de la nouvelle interface est proposé dans les flags avec chrome://flags/#password-manager-redesign (en optant pour Enabled).

Authentification biométrique et notes

Pour se mettre au diapason d'une présence sur mobile, l'authentification biométrique sur ordinateur arrive. En fonction de la méthode prise en charge par le système d'exploitation et l'ordinateur (empreintes digitales, reconnaissance faciale...), et par exemple Windows Hello, elle va permettre d'ajouter un niveau de sécurité supplémentaire avant que Chrome ne remplisse automatiquement un mot de passe.

Avec un mot de passe enregistré, il est possible d'ajouter une note spécifique permettant d'aider à se souvenir d'informations en rapport avec le compte concerné ou pour des informations demandées lors d'une connexion.

Une note ajoutée est protégée de la même manière qu'un mot de passe. L'ajout d'une note concerne Google Chrome sur ordinateur et Android, mais pas encore Chrome sur iPhone et iPad où l'outil Check-up pour vérifier les mots de passe va faire son apparition. C'est également une marnière de signaler des mots de passe faibles et réutilisés.

Une lacune comblée

Par ailleurs, et dans le but de simplifier l'importation de mots de passe depuis d'autres gestionnaires de mots de passe, les fichiers au format .csv sont désormais pris en charge dans le gestionnaire de mots de passe de Chrome sur ordinateur. La surprise est que ce n'était pas le cas auparavant...