Pour la navigation sécurisée et le mode de protection renforcée de son navigateur Chrome sur ordinateur, Google a ajouté la mention IA depuis quelques semaines. Il est ainsi fait référence à une « protection optimisée par l'IA en temps réel contre les extensions, sites et téléchargements dangereux, basée sur vos données de navigation envoyées à Google ».

Des fonctionnalités expérimentales ont également été repérées, dont un service Permission Predictions et le modèle Gemini Nano pour analyser le comportement de l'utilisateur et estimer la probabilité qu'il accorde des autorisations spécifiques... qui sont éventuellement nuisibles.

L'aide de Gemini Nano pour la protection renforcée

De manière désormais plus explicite et avec l'arrivée en cours de Chrome 137, Google annonce le recours à Gemini Nano dans le but de fournir une couche de défense supplémentaire contre les arnaques en ligne (scam), même celles encore inconnues.

Google souligne qu'en raison de sa capacité à analyser la nature variée et complexe des sites web, un grand modèle de langage comme Gemini Nano est particulièrement efficace et permet une adaptation plus rapide aux nouvelles tactiques d'arnaque.

Les cibles sont d'abord les escroqueries au support technique qui sont présentées comme l'une des plus grandes menaces en ligne actuelles pour les utilisateurs.

Une approche on-device avec Gemini Nano

Quand un utilisateur accède à une page potentiellement dangereuse, des déclencheurs caractéristiques des escroqueries au support technique amèneront Chrome à évaluer la page grâce à Gemini Nano sur l'appareil. L'exemple de l'utilisation de l'API de verrouillage du clavier est cité.

Gemini Nano scrute le contenu de la page pour en extraire des signaux de sécurité qui sont ensuite envoyés à un serveur Safe Browsing pour un verdict final impliquant également d'autres métadonnées. S'il est déterminé que la page est susceptible d'être un scam, Chrome affiche un avertissement interstitiel pour l'utilisateur.

L'aide de Gemini Nano est conçue pour minimiser l'impact sur la consommation des ressources. Le processus est en outre exécuté de manière asynchrone afin d'éviter d'interrompre l'activité du navigateur.

D'ici la fin de l'année pour Chrome sur Android

Google prévoit d'étendre une telle protection à Chrome sur Android dans le courant de cette année et pour couvrir davantage de types d'arnaques à l'avenir.