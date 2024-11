Malgré les différentes promesses réalisées par Google au fil des années, le navigateur Chrome reste une véritable usine à gaz. Capable d'engloutir des giga-octets de RAM sans aucune vergogne, le navigateur est critiqué depuis des années pour ses lourdeurs.

Google a pourtant déjà réalisé quelques aménagements au sein de son outil, notamment en proposant des options de mise en veille des onglets inactifs, mais cela ne suffit pas.

De fait, la marque annonce l'arrivée d'un lot de trois nouveaux outils qui devraient permettre d'alléger Chrome et de le rendre moins gourmand.

La version 130 de Chrome récemment déployée propose ainsi des options qui "permettent de mieux contrôler la façon dont Chrome utilise les ressources sur votre bureau pour une navigation rapide et fiable."

Un premier outil de détection prévient désormais l'utilisateur lorsque plusieurs onglets ont tendance à ralentir Google Chrome. Une fenêtre permettra de "corriger" automatiquement la situation en indiquant clairement quels onglets sont responsables, ce qui devrait libérer de la mémoire instantanément.

L'économiseur de mémoire gagne aussi en fonctionnalités : il propose désormais trois modes de gestion à maximal pour réduire au mieux l'impact de Chrome lorsque l'utilisateur a besoin de mémoire pour lancer d'autres logiciels gourmands.

Enfin, on retrouve de nouvelles options de personnalisation au sein de la section Performance des paramètres de Google Chrome. On peut ainsi créer une liste blanche pour les onglets de sites que l'on souhaite conserver actif et qui ne seront ainsi pas désactivés par l'économiseur de mémoire.