Pour se mettre en conformité avec les obligations du Digital Markets Act (DMA) en Europe, Apple a présenté des changements à venir pour iOS, Safari et l'App Store. Ils seront mis en œuvre à partir d'iOS 17.4 début mars.

Un changement d'Apple concerne la possibilité pour les développeurs de pouvoir utiliser des moteurs de rendu autres que WebKit pour les navigateurs sur iOS et les applications qui intègrent de la navigation web.

L'initiative autour du BrowserEngineKit a toutefois été critiquée par Mozilla qui propose le navigateur Firefox et souhaite capitaliser sur son moteur de rendu Gecko. Pour Chrome et le moteur de rendu Blink (Chromium), Google est sur la même ligne que Mozilla.

Un navigateur non-WebKit pour l'UE, mais ailleurs

" Entièrement d'accord avec Mozilla. Apple n'a pas l'intention de soutenir le choix du navigateur ou du moteur de rendu sur iOS. Leur stratégie est trop restrictive et ne conduira pas de manière significative à un véritable choix pour les développeurs de navigateurs ", a réagi Parisa Tabriz, vice-présidente de Chrome.

Sous réserve de l'aval d'Apple et dans la limite de plusieurs exigences à satisfaire, un gros point de friction est que BrowserEngineKit se limite à l'Union européenne. Mozilla a ainsi pointé du doigt une conséquence qui sera de créer et de maintenir deux implémentations distinctes d'un navigateur tel que Firefox.

Dans un registre similaire, il est en outre à souligner que le feu vert d'Apple pour un moteur de rendu autre que WebKit concerne l'iPhone (iOS), mais pas l'iPad (iPadOS).

Une exigence d'Apple pensée contre Google ?

Pour Ars Technica, il existe également une exigence de confidentialité qui semble viser Google en particulier et la communication de ses applications iOS entre elles : " Ne pas synchroniser les cookies et l'état entre le navigateur et d'autres applications, même d'autres applications du développeur. "