Pas la peine de se mentir : avec le temps, le navigateur Internet le plus populaire au monde a bien gagné en côté pratique, mais Chrome est également devenu une véritable usine à gaz avec un impact parfois démesuré sur les performances de la machine hôte.

Au fil des années, le navigateur est devenu un véritable gouffre pour la mémoire vive, la gestion des onglets entrainant une consommation excessive. Si Google a tenté de réduire l'impact de Chrome sur mobile et PC, la situation est loin d'être idéale pour autant. On a vu arriver plusieurs options dont une permet de regrouper les onglets ou de les fermer plus rapidement, voire de mettre en veille certains onglets de façon automatique... Néanmoins, ces outils n'ont que peu d'impact auprès des utilisateurs qui multiplient les onglets.

Dans la nouvelle version de Chrome (canary 115) en béta, le navigateur va bien plus loin. Une option, accessible via la commande chrome://flags#high-efficiency-mode-time-before-discard permet de définir la durée d'inactivité des onglets au-delà de laquelle l'économiseur de RAM va mettre l'onglet en pause.

Dans la version actuelle de Chrome, cette durée est de 2h, ce qui peut poser problème lors d'une session de navigation frénétique, ou dans le cadre d'un usage professionnel par exemple. Il est désormais possible de réduire cette durée à 1 minute, 5 minutes ou choisir l'un des 8 réglages proposés.

Il faudra patienter jusqu'à la diffusion de la version stable de Chrome pour voir apparaitre l'option, ce qui devrait intervenir en juillet prochain.